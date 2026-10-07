Aluvión en Viña del Mar: Barro y piedras afectan a vecinos de una calle en sector de Miraflores
¿Qué pasó?
Un aluvión se registró en las últimas horas en el sector de Miraflores, en Viña del Mar, producto de las intensas precipitaciones que afectaron a la región de Valparaíso. El fenómeno activó una quebrada y provocó el desplazamiento de agua, barro, piedras, ramas y distintos objetos hacia las calles del sector.
La situación se concentró en calle Rivero Cruz, donde el material arrastrado dejó un importante barrial y dificultó el tránsito. Incluso, un vehículo quedó atrapado en medio del lodo y tuvo que ser retirado con ayuda de vecinos antes de la llegada de maquinaria para despejar la vía.
Maquinaria trabaja para despejar la zona
Durante la mañana, equipos municipales comenzaron a trabajar en la remoción del barro y los elementos que fueron desplazados por el agua. En el lugar se encontraron ramas, troncos, piedras, neumáticos, plásticos y otros objetos que terminaron acumulados en la calle y las veredas.Ir a la siguiente nota
De acuerdo con el relato de vecinos, el aluvión se habría producido cerca de las 20:00 horas y estuvo acompañado por un fuerte estruendo.
La zona afectada corresponde a un sector residencial y la vía es utilizada como conexión para subir y bajar de Miraflores, por lo que los trabajos buscaban restablecer el tránsito.
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