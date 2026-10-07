Aluvión en Viña del Mar: Barro y piedras afectan a vecinos de una calle en sector de Miraflores

07 oct. 2026 - 11:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un aluvión se registró en las últimas horas en el sector de Miraflores, en Viña del Mar, producto de las intensas precipitaciones que afectaron a la región de Valparaíso. El fenómeno activó una quebrada y provocó el desplazamiento de agua, barro, piedras, ramas y distintos objetos hacia las calles del sector.

La situación se concentró en calle Rivero Cruz, donde el material arrastrado dejó un importante barrial y dificultó el tránsito. Incluso, un vehículo quedó atrapado en medio del lodo y tuvo que ser retirado con ayuda de vecinos antes de la llegada de maquinaria para despejar la vía.

Maquinaria trabaja para despejar la zona

Durante la mañana, equipos municipales comenzaron a trabajar en la remoción del barro y los elementos que fueron desplazados por el agua. En el lugar se encontraron ramas, troncos, piedras, neumáticos, plásticos y otros objetos que terminaron acumulados en la calle y las veredas.

De acuerdo con el relato de vecinos, el aluvión se habría producido cerca de las 20:00 horas y estuvo acompañado por un fuerte estruendo.

La zona afectada corresponde a un sector residencial y la vía es utilizada como conexión para subir y bajar de Miraflores, por lo que los trabajos buscaban restablecer el tránsito.

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