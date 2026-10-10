"La doctora me acaba de coser la cara": Adriana Barrientos comparte procedimiento estético en el rostro

10 oct. 2026 - 12:38 hrs.

¿Qué pasó?

Adriana Barrientos compartió registros de un procedimiento estético que se realizó en el rostro y el cuello, intervención tras la cual adelantó que estará cuatro días sin hablar como parte de los cuidados posteriores.

“Amigos, miren, miren, aquí estoy. Miren, la doctora me acaba de coser la cara, por eso es que tengo hilos”, comentó en uno de los videos que publicó en sus redes sociales.

La también figura televisiva de 46 años mostró parte de la intervención realizada por la doctora Ana María Catalán, además del aspecto de su piel inmediatamente después del tratamiento.

“Voy a estar cuatro días muda”, señaló Barrientos, dando cuenta de las indicaciones que deberá seguir tras el procedimiento.

A través de su publicación, explicó que se sometió a un tratamiento con hilos tensores, que se colocan debajo de la piel para dar soporte y ayudar a elevar suavemente los tejidos del rostro. Además, estos buscan estimular la producción de colágeno, lo que contribuye a mejorar la firmeza de la piel.

La influencer también explicó que es normal que durante los primeros días aparezcan signos como enrojecimiento o inflamación en la zona tratada, mientras que la recuperación y los resultados se observan de manera progresiva.

“Quise mostrarles la experiencia tal como fue, de cerca y sin filtros. ¿Ya conocían este tratamiento?”, escribió en la publicación, donde también agradeció a la especialista que estuvo a cargo del procedimiento.

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