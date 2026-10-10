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Arduo trabajo de voluntarios, vecinos y militares tras aluvión: Vacunación se efectúa en estadio de la UC

¿Qué pasó?

En un condominio con múltiples complicaciones por el aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo el pasado jueves, voluntarios, vecinos y militares han colaborado activamente con la ciudadanía para enfrentar las dificultades.

Desde temprano, un grupo de militares se ha enfocado en ayudar a sacar enseres de las casas y despejar vías de acceso, facilitando el trabajo de las máquinas.

La coordinación se realiza a través de comandantes de sección y escuadra, con un despliegue de aproximadamente 150 personas.

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Además, voluntarios y vecinos participan en las labores de apoyo, con quienes pudo hablar un equipo de periodistas de Meganoticias, encabezado por Rodrigo Sepúlveda.

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En la zona se reportan entre 55 y 60 casas inhabitables (de 2.000 afectadas), mientras el vacunatorio oficial se encuentra en el estadio de la UC, el Claro Arena, para quienes necesiten vacunarse, principalmente contra el tétanos.

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