Arduo trabajo de voluntarios, vecinos y militares tras aluvión: Vacunación se efectúa en estadio de la UC

10 oct. 2026 - 13:35 hrs.

¿Qué pasó?

En un condominio con múltiples complicaciones por el aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo el pasado jueves, voluntarios, vecinos y militares han colaborado activamente con la ciudadanía para enfrentar las dificultades.

Desde temprano, un grupo de militares se ha enfocado en ayudar a sacar enseres de las casas y despejar vías de acceso, facilitando el trabajo de las máquinas.

La coordinación se realiza a través de comandantes de sección y escuadra, con un despliegue de aproximadamente 150 personas.

Además, voluntarios y vecinos participan en las labores de apoyo, con quienes pudo hablar un equipo de periodistas de Meganoticias, encabezado por Rodrigo Sepúlveda.

En la zona se reportan entre 55 y 60 casas inhabitables (de 2.000 afectadas), mientras el vacunatorio oficial se encuentra en el estadio de la UC, el Claro Arena, para quienes necesiten vacunarse, principalmente contra el tétanos.

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