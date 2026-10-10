Deportista advirtió a autoridades sobre desplazamientos de tierra en la zona afectada por aluvión: "Esto va a volver a pasar"

10 oct. 2026 - 10:34 hrs.

¿Qué pasó?

Carlos Valdivia, deportista dedicado al trail running, aseguró que detectó desplazamientos de tierra y rocas en los faldeos cordilleranos de San Carlos de Apoquindo en febrero pasado, meses antes del aluvión que afectó al sector el pasado jueves. Según relató, tras observar los movimientos de sedimentos, elaboró informes que hizo llegar a autoridades de la zona.

El deportista explicó que el 3 de febrero fue a explorar las quebradas ubicadas detrás del sector de San Carlos de Apoquindo, luego de subir el cerro Alto de las Vizcachas. Fue durante ese recorrido cuando advirtió que las piedras y los sedimentos comenzaban a desplazarse en distintos puntos de la montaña.

“Ahí yo me di cuenta de que estaban empezando estas remociones en masa, estaban los desplazamientos de las piedras, estaban empezando a moverse los sedimentos, pero de una manera increíble. O sea, esta cuestión era generalizada”, relató a Meganoticias Siempre Juntos.

Entrega de informes a las autoridades

Ante lo que observó, Valdivia preparó un primer informe con registros del lugar, el que llegó a personal de la Municipalidad de Las Condes. Posteriormente, fue convocado a una reunión en un puesto avanzado en Quebrada Honda, donde se encontraba trabajando personal por un primer aluvión.

En esa instancia, según contó, se reunió con el jefe de seguridad, Cristian Bolívar, además de otras personas y autoridades, quienes revisaron las imágenes que había recopilado y le solicitaron recorrer otras quebradas más alejadas.

El deportista llegó hasta el sector de Mirador de la Roca y recorrió los faldeos del cerro Provincia, donde aseguró que la situación era aún más compleja. Con registros audiovisuales, incluidos videos captados con un dron, elaboró un segundo informe que también envió por correo al gobernador Claudio Orrego.

La advertencia del deportista

“Las cuencas que ya habían con sedimentos eran extensas, la topografía del parque había cambiado completamente”, afirmó Valdivia al describir lo que encontró durante sus recorridos. Como ejemplo, explicó que algunos sectores donde antes no había un río se habían transformado en grandes socavones, con dimensiones que estimó en cerca de 30 metros de ancho.

Finalmente, el deportista advirtió que este tipo de eventos podría repetirse si vuelven a presentarse las condiciones climáticas necesarias para generar nuevos desplazamientos de tierra.

“Esto va a volver a pasar si es que las condiciones climáticas se dan”, sostuvo, al plantear la importancia de considerar el comportamiento de las quebradas y las laderas cordilleranas ante futuros episodios de lluvia.

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