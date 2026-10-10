Voluntarios se movilizan para ayudar a damnificados por aluvión en Las Condes: Saldrán 15 buses hacia sectores afectados

10 oct. 2026 - 09:22 hrs.

¿Qué pasó?

Decenas de voluntarios se reunieron durante la mañana de este sábado en un sector de Apoquindo, en Las Condes, para trasladarse hasta las zonas afectadas por el aluvión y colaborar con las labores de limpieza y ayuda a los vecinos.

Desde el lugar, el conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda mostró la convocatoria de personas que llegaron con palas, guantes, mascarillas y botas para apoyar a las familias afectadas por la emergencia.

Según explicó Sepúlveda, desde el punto de encuentro saldrán 15 buses hacia los sectores más afectados, donde los voluntarios serían distribuidos en distintos grupos para organizar los trabajos de ayuda.

La coordinación considera grupos de 25 personas, previamente inscritas para llevar un registro de quienes participan. Además, los organizadores hicieron un llamado a quienes quieran colaborar a llevar sus propias herramientas, debido a que no cuentan con suficientes materiales para todos.

Voluntarios de distintas comunas

Entre las personas que llegaron a colaborar había trabajadores de la Municipalidad de Las Condes, vecinos de la comuna y voluntarios provenientes de otros sectores de Santiago. Uno de ellos contó que se trasladó desde Ñuñoa para ayudar y que, tras conocer en terreno la magnitud de los daños, decidió regresar para continuar colaborando.

“Es terrible, pero el problema no es lo monetario, lo físico, sino el shock... La gente está completamente desanimada por la impotencia”, relató el joven, quien también había participado en las labores de ayuda durante la jornada anterior.

“Nos vamos a ir acercando a los lugares y los vamos a ir dividiendo en los sectores donde más necesitan ayuda”, señaló uno de los coordinadores.

Los voluntarios tenían previsto comenzar los trabajos durante la mañana y continuar hasta la tarde, dependiendo de las necesidades en terreno y de la disponibilidad de quienes se sumaron a la jornada solidaria.

Todo sobre Aluvión