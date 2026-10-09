"Queda pega para muchos días más": Voluntario relata la complicada limpieza de viviendas tras aluvión en Las Condes

09 oct. 2026 - 21:50 hrs.

¿Qué pasó?

“Queda pega para muchos días más”, advirtió Mauricio, uno de los voluntarios que ha colaborado en las labores de limpieza y rescate de enseres en el condominio Santa Sofía, en Las Condes, luego del aluvión que afectó al sector durante la jornada del jueves.

El voluntario llegó a ayudar después de su jornada laboral y ha sido parte de los trabajos para retirar el barro y los escombros que ingresaron a las viviendas. Pese a las dificultades, destacó los avances que han logrado gracias al apoyo de vecinos, amigos y otras personas que se han acercado a colaborar.

“Bueno, en relación a cómo ha estado hoy día en la mañana, se ha avanzado bastante, diría yo. La casa está totalmente sumergida bajo el barro. Hemos sacado una cantidad de barro, escombros increíbles”, relató.

Mauricio también valoró el esfuerzo de quienes han participado en las labores de limpieza, especialmente para recuperar los muebles y otros objetos que quedaron cubiertos por el barro.

“Se agradece el trabajo del equipo de toda la comunidad, los vecinos, amigos que han venido acá y feliz de poder ayudar”, sostuvo.

“Hay que salvar todo lo que se pueda”

Una de las prioridades de los voluntarios ha sido rescatar los enseres que todavía pueden recuperarse. Para ello, han limpiado muebles y los han trasladado en camionetas hasta una vivienda cercana, con el objetivo de evitar que los afectados pierdan todas sus pertenencias.

“Hay que seguir viviendo después de esto, o sea, la vida no termina y hay que salvar todo lo que se pueda”, expresó Mauricio.

El voluntario explicó que la tarea no ha sido sencilla, tanto por la cantidad de barro acumulado al interior de las casas como por el esfuerzo físico que implica retirarlo y trasladarlo hacia el exterior.

“Yo creo que sacar el barro que está dentro de la casa, porque era una cantidad enorme, de verdad, enorme, no te lo puedo explicar. Es pesadísimo sacar los baldes, después acarrear todo el barro que está acá afuera, porque la calle estaba imposible”, describió.

A esto se suma el impacto económico que representa para las familias perder sus muebles y pertenencias, razón por la que los voluntarios han intentado recuperar todo lo que sea posible.

“No hay presupuesto que aguante cambiar todos los muebles, botar todo, y se trató de salvar todo lo que se pudo”, señaló.

Familias pasaron la noche fuera de sus viviendas

La emergencia también obligó a los habitantes del condominio Santa Sofía a buscar alternativas para pasar la noche, debido a las condiciones en que quedaron sus casas.

Según relató Mauricio, algunas familias tuvieron que alojar con parientes, ya que el barro y el agua dificultaban incluso abrir las puertas de acceso a las viviendas.

“Pasaron la noche en la casas de familias. Era imposible, no se podía entrar, porque el barro estaba todo, las puertas no se podían abrir a ese nivel”, contó.

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