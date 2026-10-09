Tras aluvión en Las Condes: Municipio inicia vacunación gratuita contra el tétanos, hepatitis A e influenza
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Tras el aluvión que afectó a Las Condes este jueves, dejando barro en viviendas y calles colapsadas, la municipalidad de la comuna anunció un operativo de vacunación gratuito para apoyar a las personas afectadas por la emergencia.
La iniciativa está dirigida principalmente a funcionarios, vecinos y voluntarios que resultaron afectados por el evento o que se encuentran colaborando en las labores de ayuda.
El operativo contempla tres tipos de vacunas: tétanos, hepatitis A e influenza, cada una con requisitos específicos de edad o población objetivo.Ir a la siguiente nota
Estos son detalles de cada vacuna
En el caso de la vacuna contra el tétanos, esta se puede administrar antes o después de una exposición y está disponible para personas desde los 18 años.
La vacuna contra la hepatitis A está dirigida a quienes hayan tenido contacto con aguas servidas y tengan entre 18 y 50 años.
En tanto, la vacuna contra la influenza está destinada a toda la población que no se haya vacunado.
¿Dónde y cuándo es el operativo de vacunación en Las Condes?
De acuerdo con la información entregada por el municipio, el operativo se realizará de lunes a domingo, entre las 09:00 y las 14:00 horas, en el interior del Estadio Claro Arena, ubicado en la comuna de Las Condes.
La atención será completamente gratuita para los trabajadores, vecinos y voluntarios afectados por el aluvión o que estén colaborando en la respuesta a la emergencia.
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