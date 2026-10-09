Aluvión: contralora advirtió hace una semana en el Congreso que Senapred es una institución "extremadamente precaria"

09 oct. 2026 - 13:39 hrs.

La ausencia de una alerta de evacuación en los teléfonos de los vecinos durante el aluvión que golpeó San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, pone bajo revisión la capacidad de prevención y respuesta de Senapred. Y es que hace una semana, en medio de la discusión presupuestaria en el Congreso, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, formuló una dura advertencia sobre las condiciones en que opera el organismo encargado de coordinar la respuesta ante desastres.

“Una institución que, aprovecho de decir, es extremadamente precaria, y eso es un riesgo significativo para nuestro país, como es Senapred, para la atención de los desastres y de las emergencias, porque su nivel de recursos es extremadamente bajo”, sostuvo Pérez.

La contralora abordó la situación del servicio mientras respondía inquietudes de los senadores Javier Macaya y Alfonso de Urresti sobre la compra de programas informáticos y la duplicación de sistemas dentro del Estado. Para ilustrar ese problema, relató lo observado durante una inspección de Contraloría a Senapred.

“Nosotros fuimos a hacer una inspección hace un mes, tenía solo 100 millones para la preparación de la atención de los desastres”, señaló. Luego agregó que “para todo el país eso es imposible de realizar con esa cifra”.

El monto mencionado por Pérez corresponde, según su intervención, a los recursos que le asignaron en la

Ley de Presupuestos 2026 para todo el año en esa línea de “prevención de emergencias”. Junto con esto, la jefa del órgano fiscalizador destacó que, pese a los pocos recursos, realizan una muy buena labor dentro del Estado, con eficiencia y compromiso de sus trabajadores.

La inspección también incluyó una revisión de las bodegas y los bienes destinados a la primera respuesta ante emergencias. Según explicó, los fiscalizadores acudieron a verificar si los insumos estaban al día y si los alimentos que debían entregarse a las personas se encontraban vencidos.

“Tenían dificultades porque les faltaba un sistema informático de abastecimiento. Y todos sabemos que en Chile, en distintas instituciones públicas, está lleno de sistemas para ver los inventarios”, afirmó.

El ejemplo apuntaba a una descoordinación dentro del aparato público. La contralora cuestionó que un servicio busque adquirir una herramienta sin considerar que otra institución ya dispone de un sistema que podría responder a esa necesidad.

La advertencia cobra relevancia ante los cuestionamientos por la ausencia de mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) durante el aluvión ocurrido este jueves. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicó que se trató de un evento súbito y que no hubo tiempo para organizar una evacuación preventiva. “No hubo tiempo de poder anticipar una condición así”, sostuvo.

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