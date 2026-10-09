EXCLUSIVO | Fiscalía Oriente abre investigación por aluvión en Las Condes: indagan posible negligencia

09 oct. 2026 - 09:46 hrs.

La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación penal por el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. Entre los antecedentes que busca reunir está la información sobre el estado de las quebradas y los cauces antes de la emergencia, además de las circunstancias que permitieron que el agua y el barro avanzaran por calles del sector.

La indagatoria incluye verificar si se presentó una denuncia y recabar información oficial sobre lo ocurrido. También se busca reunir a Bomberos, especialistas ambientales y otros técnicos para analizar el fenómeno y determinar qué diligencias podrían ayudar a esclarecerlo.

En términos penales, una de las figuras que podría estudiarse es el cuasidelito de lesiones, debido a que la emergencia dejó personas heridas. Para que esa hipótesis prospere, no basta con que se haya producido un aluvión: tendría que establecerse que una persona incumplió un deber de cuidado y que esa conducta, por acción u omisión, tuvo relación directa con las lesiones. El Código Penal sanciona la imprudencia o negligencia cuando causa un resultado que, de haber mediado malicia, constituiría un delito contra las personas.

Por eso, la investigación tendrá que precisar qué labores preventivas correspondían, quiénes tenían a su cargo realizarlas y cuál era el estado de quebradas, canales y colectores. También será necesario determinar si las condiciones de la lluvia y el comportamiento del agua podían anticiparse, y si alguna medida habría evitado o reducido los daños.

El aluvión ocurrió durante las intensas precipitaciones del jueves, luego de la activación de una quebrada en San Carlos de Apoquindo. La corriente arrastró vehículos y dejó al menos seis personas heridas, según los reportes conocidos durante la emergencia.

¿Quiénes estarán a cargo de la investigación?

La Fiscalía Oriente instruirá la investigación a personal especializado de OS9 y LABOCAR de Carabineros, con el objetivo de esclarecer el origen y las eventuales responsabilidades que pudieran existir en relación con el aluvión ocurrido en el sector de San Carlos de Apoquindo.

La investigación estará a cargo del fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, y del fiscal adjunto Manuel Zará, especialista en materias de riesgo.