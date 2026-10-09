Aluvión en Las Condes: Actualizan información sobre las vías que siguen inhabilitadas
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
El aluvión registrado en el sector de San Carlos de Apoquindo continúa generando complicaciones en el tránsito de la comuna de Las Condes.
Según una información emitida a las 16:30 horas de este viernes por Transporte Informa de la Región Metropolitana, varias calles y avenidas permanecen inhabilitadas para la circulación de vehículos a raíz del aluvión.
La medida afecta a importantes vías del sector, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos, evitar los puntos afectados y utilizar rutas alternativas mientras se mantengan las restricciones.Ir a la siguiente nota
¿Qué calles están inhabilitadas en Las Condes?
- General Blanche: entre San Carlos de Apoquindo y Las Condesas.
- Quebrada Honda: desde San Ramón hasta Colina Vista Hermosa.
- Avenida La Plaza: entre Monseñor Álvaro del Portillo y Camino El Alba.
- Cruces y calles perpendiculares: todos los cruces y calles que conectan con General Blanche o Quebrada Honda.
Llaman a evitar los sectores afectados
Las restricciones buscan mantener despejadas las zonas afectadas por el aluvión y facilitar las labores que se desarrollan tras la emergencia.
Se recomienda a quienes deban circular por San Carlos de Apoquindo y sus alrededores mantenerse atentos a las actualizaciones de tránsito y seguir las indicaciones de las autoridades, ya que los cortes podrían generar desvíos y demoras en los desplazamientos.
ALERTA DE TRÁNSITO (16:30) Tras aluvión en San Carlos de Apoquindo, todas estas vías en #LasCondes se mantienen INHABILITADAS al tránsito: ?General Blanche entre San Carlos de Apoquindo y Las Condesas ?Quebrada Honda entre San Ramón hasta Colina Vista Hermosa ?Avenida La Plaza entre Monseñor Álvaro del Portillo y Camino El Alba ?Todos los cruces y calles perpendiculares con General Blanche o Quebrada Honda— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 9, 2026
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