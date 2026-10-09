Aluvión en Las Condes: Actualizan información sobre las vías que siguen inhabilitadas

09 oct. 2026 - 17:10 hrs.

¿Qué pasó?

El aluvión registrado en el sector de San Carlos de Apoquindo continúa generando complicaciones en el tránsito de la comuna de Las Condes.

Según una información emitida a las 16:30 horas de este viernes por Transporte Informa de la Región Metropolitana, varias calles y avenidas permanecen inhabilitadas para la circulación de vehículos a raíz del aluvión.

La medida afecta a importantes vías del sector, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos, evitar los puntos afectados y utilizar rutas alternativas mientras se mantengan las restricciones.

¿Qué calles están inhabilitadas en Las Condes?

General Blanche: entre San Carlos de Apoquindo y Las Condesas.

entre San Carlos de Apoquindo y Las Condesas. Quebrada Honda: desde San Ramón hasta Colina Vista Hermosa.

desde San Ramón hasta Colina Vista Hermosa. Avenida La Plaza: entre Monseñor Álvaro del Portillo y Camino El Alba.

entre Monseñor Álvaro del Portillo y Camino El Alba. Cruces y calles perpendiculares: todos los cruces y calles que conectan con General Blanche o Quebrada Honda.

Llaman a evitar los sectores afectados

Las restricciones buscan mantener despejadas las zonas afectadas por el aluvión y facilitar las labores que se desarrollan tras la emergencia.

Se recomienda a quienes deban circular por San Carlos de Apoquindo y sus alrededores mantenerse atentos a las actualizaciones de tránsito y seguir las indicaciones de las autoridades, ya que los cortes podrían generar desvíos y demoras en los desplazamientos.