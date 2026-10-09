"Servicios funcionan con normalidad": Aguas Andinas aclara estado del suministro de agua potable tras aluvión en Las Condes

09 oct. 2026 - 13:17 hrs.

¿Qué pasó?

A raíz de la emergencia provocada por el aluvión en la comuna de Las Condes, Aguas Andinas entregó información sobre el estado del suministro de agua potable y alcantarillado, asegurando que ambos servicios operan con normalidad y sin afectaciones en la calidad del agua.

La empresa informó que la zona afectada se abastece principalmente desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable Padre Hurtado, cuya fuente de suministro es un canal que recoge aguas del río Maipo, cuenca que, hasta el momento, no se ha visto afectada por la contingencia.

En ese contexto, Juan Ramón Riquelme, subgerente de Producción de Aguas Andinas, llamó a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la compañía, donde se comunicarán oportunamente eventuales cambios en las condiciones del suministro.

Aguas Andinas descarta afectaciones en el servicio

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la sanitaria entregó un mensaje de tranquilidad a los vecinos, aclarando que el evento registrado en la comuna no ha generado impactos en la continuidad ni en la calidad de los servicios.

“Frente a la emergencia que se está viviendo en la comuna de Las Condes, queremos aclarar que nuestros servicios de agua potable y alcantarillado funcionan con normalidad, y sin impactos en la calidad de cara a la comunidad”, señaló Juan Ramón Riquelme.

¿De dónde proviene el agua potable de la zona?

Desde la compañía explicaron que el abastecimiento de agua potable en el sector afectado depende principalmente de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Padre Hurtado.

Según detalló Riquelme, esta instalación utiliza como fuente un canal que recoge aguas del río Maipo, cuenca que no se ha visto afectada hasta el momento por la emergencia.

Esta condición permite mantener la operación normal del suministro, mientras se monitorea la evolución de la contingencia que afecta a la comuna de Las Condes.

Llaman a informarse por canales oficiales

Finalmente, Aguas Andinas recalcó la importancia de seguir las actualizaciones que entregue la empresa ante posibles cambios relacionados con la emergencia y las condiciones climáticas.

“En caso de constatar algún cambio en las condiciones del suministro, de acuerdo con la evolución del frente climático, lo comunicaremos oportunamente en nuestros canales oficiales”, aseguró el subgerente de Producción de la sanitaria.

La empresa reiteró que la comunidad debe mantenerse atenta a sus plataformas oficiales para conocer cualquier novedad respecto del servicio de agua potable y alcantarillado.