Dron de Meganoticias muestra la "zona cero" del aluvión que dejó graves daños en Las Condes

09 oct. 2026 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

La quebrada Honda es la zona cero del aluvión que afectó a Las Condes. Hasta ese lugar llegó un equipo de Meganoticias para mostrar cómo la masa de rocas y material arrastrado desde la cordillera atravesó la calle General Blanche, dejando en evidencia la magnitud de la emergencia y las interrogantes sobre las condiciones que facilitaron su avance.

Las imágenes captadas con un dron permitieron observar el recorrido de la quebrada y un ducto que pasa bajo la calle para permitir el escurrimiento del agua. Sin embargo, durante el reporte en terreno, surgieron dudas sobre su capacidad para enfrentar una remoción en masa de esta magnitud y sobre si la estructura se encontraba despejada antes del aluvión. Actualmente, maquinaria trabaja en retirar el material acumulado y liberar el paso.

Las alertas previas y las dudas sobre la prevención

En enero, un incendio afectó el mismo sector y dejó viviendas destruidas. Tras ese episodio, se habría planteado la necesidad de instalar mallas dinámicas y gaviones para contener futuras emergencias. A ello se suman los informes meteorológicos que advertían sobre precipitaciones y condiciones de isoterma cero elevada, factores que podían aumentar el riesgo de activación de quebradas.

Otro de los puntos cuestionados fue la respuesta ante las alertas. Según lo expuesto, Senapred emitió avisos de activación de quebradas a las 17:35 y 17:45 horas, pero no se habría enviado un mensaje de evacuación SAE. Por ello, se planteó la necesidad de esclarecer qué decisiones se tomaron y si se actuó conforme a los protocolos. La Fiscalía deberá investigar las eventuales responsabilidades.

La emergencia también reabrió el debate sobre la preparación de Santiago frente a estos fenómenos y la necesidad de revisar otras quebradas precordilleranas que podrían presentar riesgos similares.

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