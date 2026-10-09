Así quedó el OXXO afectado por el aluvión en Las Condes: Barro, vehículos arrastrados y daños en su fachada

09 oct. 2026 - 10:25 hrs.

¿Qué pasó?

El OXXO ubicado en el sector de avenida Las Fuentes con avenida Las Palmas, en Las Condes, quedó con importantes daños tras el aluvión que afectó a la comuna. El local, que se hizo conocido por los videos viralizados de sus trabajadores durante la emergencia, terminó con barro en su interior y daños en su fachada producto de la fuerza del agua y los sedimentos.

En el exterior del recinto, cuatro vehículos quedaron agrupados tras ser arrastrados por el torrente e impactar contra el ventanal del establecimiento. La entrada fue cubierta con planchas de madera, mientras que en el entorno se observaban automóviles atrapados entre el barro y maquinaria pesada trabajando para retirar los escombros.

Entre 40 y 50 centímetros de barro

De acuerdo con el reporte en terreno del periodista Roberto Saa, la acumulación de barro alcanzó entre 40 y 50 centímetros en algunos sectores de la calle. Cerca de los vehículos y del acceso al local, la altura variaba según el desnivel del terreno, mientras que el torrente también arrastró grandes ramas, troncos, piedras y sedimentos.

Actualmente, técnicos de la empresa trabajan para recuperar las instalaciones del OXXO, que quedó cubierto de barro en su interior. La emergencia también puso en riesgo a los trabajadores que se encontraban dentro del recinto y que no podían salir debido a las condiciones que se registraban en el exterior.

En el sector también se mantienen funcionarios municipales y de Carabineros, junto con retroexcavadoras y otros equipos de emergencia que trabajan en el retiro del material acumulado. Las labores buscan despejar la zona antes de que el barro se seque, lo que dificultaría su remoción.

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