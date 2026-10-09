"Con la fuerza del agua, los muebles explotaban": Pareja muestra cómo quedó su casa tras aluvión en Las Condes

09 oct. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

La casa de Josefina y Carlos, en el sector de San Carlos de Apoquindo, quedó con graves daños tras el aluvión que afectó a Las Condes. El agua ingresó con fuerza a la vivienda, rompió ventanales, arrastró muebles y dejó completamente cubierta de barro la piscina de la familia.

Carlos, quien es cirujano, relató cómo vivieron el momento en que el agua comenzó a entrar a la casa. Junto a Josefina, recordó la fuerza con que el barro y el agua irrumpieron en la vivienda y los obligaron a buscar resguardo.

Ventanales rotos y barro dentro de la vivienda

“Con la fuerza del agua, los muebles explotaban”, relató Josefina sobre la fuerza con que el aluvión afectó su hogar. Su hija subió al segundo piso junto a su esposo para ponerse a salvo, mientras la familia no podía hacer nada para recuperar sus pertenencias.

Carlos también describió la escena que encontró al bajar: “Escuché unos gritos, bajé y se vio todas las ventanas del living con mucha agua, venía a raudales y estallaron las ventanas”. Según contó, el refrigerador también fue arrastrado varios metros al interior de la vivienda.

La hija de la pareja se encontraba cerca del comedor cuando estalló una de las ventanas, pero no resultó herida. “Gracias a Dios no le pasó nada, así que Dios es muy grande, se ha portado bien con nosotros”, expresó Carlos.

“No teníamos la percepción de riesgo”

La familia lleva cerca de 14 años viviendo en el lugar y nunca imaginó que una situación de estas características pudiera ocurrir. “Yo creo que no teníamos la percepción de riesgo”, reconoció Carlos.

Tras la emergencia, la pareja también destacó la ayuda recibida de voluntarios y personal del Ejército que ha llegado al sector para colaborar con las labores de recuperación.

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