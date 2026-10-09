Ministro De Grange asegura que no podían predecir aluvión en Las Condes: "Ante emergencias de esta magnitud no es fácil"

09 oct. 2026 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange, abordó en Mucho Gusto la emergencia provocada por el aluvión en Las Condes y defendió las medidas preventivas implementadas, aunque reconoció las dificultades para anticipar eventos de esta magnitud.

“Ante emergencias de esta magnitud no es fácil”, afirmó durante la entrevista, en medio de las preguntas sobre las obras que estaban pendientes en el sector.

Consultado por las condiciones que provocaron el fenómeno, De Grange sostuvo que se trató de un evento difícil de predecir en cuanto a su magnitud, momento y ubicación. Según explicó, “es un tema de saturación del suelo”, descartando que la isoterma cero elevada fuera el factor determinante. Como antecedente, señaló que durante los dos días previos se registraron 140 milímetros de lluvia sin que ocurriera una emergencia similar.

Instalación de mallas dinámicas

Respecto de las obras de mitigación, el biministro indicó que existen proyectos para instalar mallas dinámicas en tres quebradas de la Región Metropolitana. Sobre el sector afectado, explicó que las estructuras ya llegaron a Chile, pero que su instalación depende de estudios de ingeniería y de nuevas mediciones, debido a los cambios que produjo el aluvión en la quebrada. “Estamos ad portas de construir la malla dinámica en este sector y en muchos otros sectores también”, sostuvo.

De Grange detalló que las primeras labores consisten en retirar las rocas, los árboles y los sedimentos acumulados, para luego volver a medir la cuenca y avanzar en el estudio de ingeniería de detalle. Consultado por la demora en la ejecución de las obras, aseguró que existen procedimientos que deben cumplirse y afirmó: “Nos encantaría tener esto listo mañana”. Además, indicó que esperan avanzar con la instalación durante el próximo año, dependiendo de los estudios requeridos.

Trabajos de emergencia y nuevas lluvias

Sobre las acciones inmediatas, el biministro señaló que se trabaja en despejar el acueducto, recuperar la conectividad vial y restablecer los servicios básicos. También informó que cerca de 40 hogares continuaban con problemas de suministro de agua potable debido a situaciones internas, mientras que la provisión de las empresas sanitarias y de telecomunicaciones, según indicó, estaba funcionando.

Finalmente, De Grange se refirió a las precipitaciones previstas para los próximos días y advirtió que no es posible anticipar con exactitud el comportamiento de estos fenómenos. “Al igual que un terremoto, tú no sabes exactamente ni cuándo, ni dónde, ni en qué magnitud ocurren estas catástrofes”, señaló.

Todo sobre Aluvión