"Me aferré a la vida": Conmovedor testimonio de conductor que se subió a su camión y trepó un árbol para salvarse en pleno aluvión

09 oct. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

Danny Castillo, el conductor del camión blanco que fue arrastrado y terminó volcado durante el aluvión que afectó a Las Condes, relató cómo vivió los momentos de terror en que el agua, el barro y las rocas desplazaron su vehículo y a otros automóviles. “Me aferré a la vida”, dijo en entrevista con Meganoticias Alerta, en la que explicó cómo logró sobrevivir a la emergencia.

“Yo voy subiendo con mi camión, voy en marcha y entonces cuando me sorprende el aluvión que venía y traté de dar vuelta al camión”, contó. Sin embargo, la fuerza del torrente lo alcanzó antes de que pudiera maniobrar. “El agua me da la vuelta el camión y empiezo a chocar con los autos que estaban de frente”, relató.

Ante el riesgo de quedar atrapado, Castillo esperó el momento en que el camión se detuvo para intentar salir. “Gracias a Dios que el camión iba directo al árbol”, señaló sobre el instante en que la corriente desplazó el vehículo hacia un costado de la calle. Allí logró aferrarse a un tronco mientras otros automóviles seguían chocando contra su camión. “Yo necesitaba salirme”, explicó, y agregó que temía quedarse atrapado dentro del vehículo.

“Era piedra, árbol, ruido, grito de las personas”

El conductor también recordó el escenario que lo rodeaba y la desesperación de quienes estaban en otros vehículos. “Había muchas (peronas) que saltaron del vehículo y había otros que iban dentro del vehículo y me preguntaban ‘¿qué hago?’, y yo no sabía qué decirles”, relató. Según explicó, tampoco podía ayudarlos porque la fuerza del agua le impedía moverse sin arriesgar su propia vida. “Era piedra, árbol, ruido, grito de las personas, era un ruido demasiado feo”, describió.

Castillo permaneció cerca de 10 minutos aferrado al árbol, hasta que el nivel del agua comenzó a bajar. Después pudo descender y recibió asistencia de inspectores municipales de Las Condes, quienes lo llevaron a un punto de control y le proporcionaron ropa. “Tenía hipotermia, todo eso me lo asistieron los inspectores de Las Condes”, contó.

Pero, además del impacto de haber sobrevivido al aluvión, Castillo enfrenta la pérdida de su principal herramienta de trabajo. El conductor explicó que había comprado el camión hace dos años, después de reunir dinero durante ocho años en Chile. “Perdí mi inversión, perdí mis años de trabajo aquí en Chile, ocho años aquí en Chile, reuniendo mi dinero para comprar mi carro propio”, lamentó. El vehículo era el sustento de su familia: “Es el sostén de mi familia, de mis hijos, de mi casa y dependen muchas personas de ese camioncito”.

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