El día después del aluvión en San Carlos de Apoquindo: Alertan por terreno sensible y nuevo sistema frontal en Santiago

09 oct. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

La inestabilidad atmosférica todavía podría provocar tormentas eléctricas y granizos en algunos sectores de la Región Metropolitana, mientras continúan los trabajos de limpieza y remoción de barro tras el aluvión que afectó a Las Condes.

En Meganoticias Prime, la meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, advirtió que durante las próximas horas podrían mantenerse las nubosidades y activarse precipitaciones en sectores cordilleranos y precordilleranos, zonas donde llamó a poner especial atención debido a las condiciones del terreno.

Aunque para este sábado se proyecta una pausa en las lluvias, con temperaturas cercanas a los 19 y 20°C, la especialista alertó que el suelo seguirá sensible y que para la próxima semana se pronostica la llegada de un nuevo sistema frontal.

Tormentas eléctricas y granizos: ¿Qué se espera para Santiago?

La posibilidad de tormentas eléctricas y granizos se mantiene en medio de la inestabilidad atmosférica que afecta a la Región Metropolitana: "El terreno está súper erosionado, por lo tanto, puede que caiga poca agua, pero siempre va a ser un problema bajo estas condiciones", advirtió Catalina Cortés al referirse a los riesgos en los sectores afectados.

En su intervención en Meganoticias Prime, la meteoróloga explicó que en las próximas horas todavía se esperan nubosidades que podrían activarse en el sector cordillerano y precordillerano.

Por ello, indicó que es precisamente en esas zonas donde se debe mantener el foco, debido a la sensibilidad del terreno tras las precipitaciones recientes.

¿Por qué preocupa el terreno incluso después de las lluvias?

La especialista advirtió que el suelo no recupera inmediatamente sus condiciones después de un evento de precipitaciones. Aunque hayan transcurrido dos o tres días, el terreno puede continuar sensible frente a nuevos episodios de lluvia.

Esta situación es especialmente relevante en los sectores precordilleranos afectados por el aluvión, donde la erosión y la presencia de barro y material acumulado mantienen la preocupación.

Además, el barro puede contener contaminantes y, a medida que pierde humedad, se vuelve más sólido, lo que dificulta las labores de remoción y limpieza.

Sábado tendrá una pausa en las precipitaciones

Para este sábado se proyecta una pausa en las lluvias, con cielo cubierto y temperaturas que podrían alcanzar entre 19 y 20°C en Santiago.

Estas condiciones, más cálidas y propias de la primavera, favorecerían que el barro pierda humedad y se endurezca. Sin embargo, esto también puede complicar los trabajos de limpieza, ya que el material se vuelve más difícil de retirar.

La pausa en las precipitaciones permitiría avanzar en las labores en los sectores afectados, aunque el estado del terreno seguirá siendo un factor relevante ante la posibilidad de nuevas lluvias.

Nuevo sistema frontal llegaría la próxima semana

El pronóstico también contempla la llegada de un nuevo sistema frontal durante la próxima semana, lo que podría traer nuevamente precipitaciones a la Región Metropolitana.

De acuerdo con Cortés, la preocupación se mantiene especialmente en la cordillera y precordillera, donde el terreno continúa sensible después del evento meteorológico que provocó el aluvión en Las Condes.

La eventual llegada de nuevas lluvias vuelve a poner atención sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y los riesgos asociados al material acumulado en las zonas afectadas.

La emergencia ha dejado más de 2.000 viviendas afectadas, mientras continúan los trabajos de limpieza y remoción de barro. En este escenario, la pausa prevista para el sábado será relevante para avanzar en las labores, aunque la posibilidad de nuevas precipitaciones durante la próxima semana mantiene la preocupación por las condiciones del terreno.

La recomendación es mantenerse atentos a la evolución del pronóstico y a las indicaciones de las autoridades, especialmente en los sectores cordilleranos y precordilleranos.