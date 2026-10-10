Meganoticias en la zona más afectada por el aluvión: Enorme cantidad de barro y escombros

10 oct. 2026 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un equipo de Meganoticias llegó hasta la intersección de Camino El Alba con Camino La Fuente, en el sector de San Carlos de Apoquindo, una de las zonas afectadas por el aluvión que se registró el jueves. En el lugar, todavía hay una enorme cantidad de barro, rocas, troncos y escombros que dificultan el desplazamiento.

La periodista Carolina Vera mostró las condiciones en que se encuentra el sector, donde maquinaria pesada trabaja desde temprano para retirar el material acumulado. Además, advirtió sobre una "sensación de picazón en los ojos y la garganta", producto del polvo que se levanta durante los trabajos.

Claudio, encargado de mantención de los locales comerciales, explicó que las labores recién comienzan y que será necesario coordinar camiones y maquinaria para retirar el barro y los escombros. Según estimó, la limpieza podría tardar varios días, considerando también los trabajos posteriores para lavar, aspirar y recuperar los espacios afectados.

“Limpieza total, yo calculo, por lo menos, para sacar los escombros, más de una semana”, señaló. Además, detalló que varios locales quedaron inundados y que algunos comerciantes perdieron maquinaria, especialmente congeladoras y heladeras.

Autos atrapados y riesgo al caminar

La emergencia también dejó vehículos atrapados en el barro. De acuerdo con Claudio, al menos cuatro automóviles quedaron en el lugar. Algunos pertenecen a trabajadores de los locales y otros, a clientes que no pudieron retirarlos durante la emergencia.

El encargado también advirtió sobre los riesgos que persisten en el sector debido a la presencia de vidrios quebrados y zonas donde el barro alcanza gran profundidad.

“Cuando uno pisa, hay muchos vidrios quebrados de envases que tenían ellos. Hay que tener un cuidado único cuando uno camina por aquí”, advirtió.

Carolina Vera también mostró las dificultades para desplazarse por el lugar, donde las botas se hunden en el barro.

A esto se suma la preocupación por las próximas lluvias pronosticadas para la Región Metropolitana desde el lunes.

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