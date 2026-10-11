Lluvias en Santiago: Meteoróloga de Megatiempo anticipa hasta 15 milímetros, tormentas eléctricas y hasta granizos desde el lunes

11 oct. 2026 - 16:18 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias regresarán a Santiago y a otros sectores de la zona central desde este lunes 12 de octubre, con precipitaciones que se intensificarán durante la tarde y la posibilidad de tormentas eléctricas.

Así lo explicó Catalina Cortés, meteoróloga de Megatiempo, quien advirtió que las condiciones podrían complicarse debido a la cantidad de agua caída en poco tiempo y a la situación en que se encuentra el terreno tras las últimas lluvias.

“Esta es la baja presión que nos está dejando entonces la nubosidad y la actividad hacia la zona centro-norte”, explicó la especialista, detallando que el sistema frontal se dividirá en dos, con una parte desplazándose hacia el extremo sur y otra permaneciendo frente a las costas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana.

De acuerdo con el pronóstico, la nubosidad comenzará a activarse durante la madrugada del lunes. "De la mañana debiésemos esperar algunos chubascos no tan importantes, pero ya hacia la tarde viene, lamentablemente, lo más importante en cuanto a la acumulación”, adelantó Cortés.

Sobre los montos de agua caída, la meteoróloga señaló que en Santiago se esperan alrededor de 10 milímetros durante el lunes, mientras que en los sectores cordilleranos y precordilleranos podrían acumularse entre 15 y 20 milímetros. No obstante, otro de los mapas revisados durante el pronóstico contempla entre 10 y 15 milímetros para la capital durante esa jornada.

La especialista llamó a prestar especial atención a estas cifras, considerando los recientes episodios de precipitaciones que han afectado a la Región Metropolitana, incluido el aluvión registrado en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

“Sabemos que tenemos el terreno sensible, ya ha estado muy lluvioso, la semana pasada tuvimos las precipitaciones, tuvimos el aluvión, y nuevamente el sector precordillerano y cordillerano va a recibir precipitaciones”, advirtió.

Posibles tormentas eléctricas y granizos

Otro de los fenómenos que podría acompañar a las lluvias son las tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde del lunes y con una probabilidad mayor para el martes. Según explicó Catalina Cortés, las nubes asociadas a este tipo de eventos también pueden generar granizos y chubascos intensos en períodos breves.

“Es la misma nube que nos deja tormentas eléctricas, pero muchas veces, previo a la tormenta eléctrica, llega el granizo y también pasa del granizo al chubasco y luego viene la tormenta”, detalló.

La meteoróloga agregó que la posibilidad de granizos dependerá de las condiciones que se desarrollen en cada sector, por lo que recomendó mantenerse atentos a la evolución del pronóstico.

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