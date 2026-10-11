Aluvión: Delegado y alcaldesa de Las Condes anuncian ampliación del perímetro de restricción previo a llegada de sistema frontal

11 oct. 2026 - 13:38 hrs.

¿Qué pasó?

El delegado presidencial, Germán Codina, y la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, anunciaron medidas para facilitar los trabajos de remoción de barro y escombros en San Carlos de Apoquindo, ante las lluvias pronosticadas para hoy y, principalmente, para mañana lunes. Entre las disposiciones se encuentra el cierre de calles en el sector afectado y la ampliación del perímetro de restricción para la jornada de mañana.

Codina explicó que los cortes buscan evitar que vehículos ajenos a los residentes ingresen a la zona, dificultando el trabajo de las maquinarias y los equipos de emergencia. Además, llamó a evitar el denominado “turismo de catástrofe”, debido a la presencia de personas que han llegado al lugar sin participar directamente en las labores de ayuda.

“Necesitamos trabajar a toda velocidad el día de hoy”, sostuvo la alcaldesa Catalina San Martín, quien pidió a los voluntarios que acudan durante esta jornada que estacionen fuera del perímetro y entren a pie. Asimismo, anunció que mañana solicitarán que se retiren del sector cerca de las 13:00 horas, antes de implementar un cierre de seguridad más amplio.

El delegado también indicó que se solicitó activar los comités comunales para la gestión del riesgo de desastres en las diez comunas de la Región Metropolitana que se encuentran bajo alerta roja, con el objetivo de monitorear posibles riesgos y coordinar medidas preventivas ante las precipitaciones.

Por otra parte, Codina reconoció la preocupación de los vecinos del Parque Padre Hurtado por el polvo y los ruidos asociados al acopio de escombros. Aunque manifestó estar en contra de utilizar ese lugar, explicó que se trata de una medida momentánea para agilizar el retiro del material acumulado en las calles.

Las autoridades se mantienen coordinadas y avanzan en las labores de limpieza y remoción de escombros para preparar la zona afectada ante el nuevo sistema frontal que traerá precipitaciones este lunes. Las medidas buscan despejar las calles y reducir los riesgos frente a las lluvias pronosticadas.

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