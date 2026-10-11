Aluvión en Las Condes: ¿Qué cubren los seguros en autos y viviendas tras el desastre y cómo reclamar?

11 oct. 2026 - 06:32 hrs.

¿Qué pasó?

El grave aluvión que azotó a la comuna de Las Condes dejó un preocupante saldo de cerca de 15 kilómetros de calles impactadas, más de dos mil viviendas con daños y decenas de vehículos destruidos o arrastrados por el agua y el barro.

En medio de las gigantescas pérdidas materiales que enfrentan las familias afectadas, surge la duda central: ¿responden los seguros ante este tipo de emergencias naturales?

Para orientar a los damnificados, según pudo corroborar Meganoticias, existen pasos clave que se deben seguir al momento de revisar las pólizas y exigir las coberturas correspondientes.

Lo primero: registrar los daños y no mover los vehículos

En el caso de los automóviles dañados por la corriente, el barro o el agua acumulada, los expertos hacen un llamado fundamental a la precaución antes de iniciar cualquier trámite.

David Matus, académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, enfatizó la importancia de documentar todo de inmediato:

"Lo primero que tenemos que hacer es generar registros, y estos pueden ser imágenes o registro audiovisual, referenciar la ubicación del vehículo o de la vivienda (...) y eso permite identificar cuál es la ubicación exacta del bien”.

Por su parte, Michel Delgado, gerente de negocios de Reale Seguros, advirtió sobre un error muy común que podría hacer perder la cobertura en vehículos inundados:

"Sobre todo en los autos dañados por el aluvión, no moverlos por voluntad propia. Llamar a la compañía de seguros y que la compañía, a través de su asistencia y sus grúas, mueva ese vehículo, porque los daños provocados por el agua o el barro, si es que ese motor se enciende, puede provocar daños adicionales que no son cubiertos por la póliza”.

¿Qué pasa con las viviendas e inmuebles?

Para las propiedades anegadas, el nivel de respuesta dependerá directamente de las cláusulas contratadas en cada póliza, como la cobertura de contenidos (bienes al interior del hogar) o la remoción de barro y escombros.

Delgado recordó además un beneficio al que acceden la mayoría de los propietarios con deudas vigentes: "Toda casa que tiene un crédito hipotecario tiene un seguro obligatorio que cubre todos estos daños. Es importante informarse y ver las coberturas, y dentro de ellos ver si esa póliza tiene o no la remoción de escombros".

Para simplificar la lectura de los contratos de seguro, Matus sugirió apoyarse en herramientas tecnológicas: "Hoy día, con la ayuda de la inteligencia artificial, nosotros podemos descargar estos textos, que muchas veces son bastante largos, y preguntar directamente qué tipo de eventos son parte del alcance de la cobertura y qué eventos están excluidos".

¿Cómo saber qué seguros tengo contratados?

Si no recuerdas la compañía o perdiste los papeles durante la emergencia, se puede consultar el historial completo a través de la plataforma Conoce tu Seguro de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ingresando simplemente con RUT y ClaveÚnica.

Desde el gremio de las aseguradoras confirmaron que los canales de atención ya se encuentran desplegados para acelerar las liquidaciones. El director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Marcelo Mosso, aseguró que las compañías "estarán respondiendo y han habilitado todos sus canales para poder recibir las denuncias y lograr la más pronta solución para ayudar a todas las personas que están sufriendo con esta situación".

La recomendación final ante la emergencia es no dejar pasar el tiempo: tomar fotos del estado de los bienes, contactar a la compañía de inmediato y realizar la denuncia del siniestro lo antes posible para activar la indemnización.