"Mejor calladitos": Critican a influencer por denunciar comentarios "clasistas" y asegurar "mucha gente desaparecida" tras aluvión

10 oct. 2026 - 20:05 hrs.

Uno de los temas que tomó la discusión pública tras el aluvión del pasado jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes fueron los reproches a la "poca empatía" por parte de ciudadanos que desestimaron el dolor y angustia que provocó la emergencia.

Diversas figuras públicas e influencers se han referido a dicha situación, entre estos Antonia Allende. Sin embargo, su crítica no fue bien recibida por parte de las redes sociales, quienes la han criticado por algunas imprecisiones en su relato.

"Muchas personas desaparecidas"

"Encuentro súper heavy, como impactante, que con todo lo que está pasando en San Carlos de Apoquindo, que hay mucha gente desaparecida, gente herida, casas inundadas, aun así la mayoría de los comentarios de los posts (...) sean puros comentarios clasistas", señala la joven en un video publicado en TikTok (pincha aquí).

"'Ay qué bueno que son los cuicos', como 'la ultraderecha pagando sus pecados', etcétera, etcétera", ejemplificó antes de asegurar que "la poca empatía y el clasismo dejan mucho que desear".

Posteriormente, Allende sostuvo que "la naturaleza no perdona a nadie y no distingue las clases sociales, así que si no tienen algo bueno que aportar, algo bueno que comentar, ofrecer ayuda o algo, mejor calladitos".

Influencer se llena de críticas

La publicación de la influencer generó repercusiones rápidamente, con varios usuarios de las redes cuestionándola por decir que había "muchas personas desaparecidas" tras el aluvión.

De hecho, el último balance de Senapred informó de 384 damnificados, 1.000 evacuados, seis lesionados y descartó personas desaparecidas.

Además, otros les cuestionaron sus críticas de "clasismo" sin reconocer que esto nace de la molestia que genera la desigualdad en el país, como por ejemplo la manera en que el Gobierno abordó esta emergencia en comparación con el temporal de julio en la región de Coquimbo.

Relacionado con eso mismo, otros usuarios de TikTok también la cuestionaron por no haberse referido con la misma vehemencia a la catástrofe de dicho temporal o los recortes sociales implementados del Ejecutivo.

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