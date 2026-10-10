Polémico exchico reality triunfa como DJ internacional: "Estoy moviéndome todo el rato"

10 oct. 2026 - 18:39 hrs.

Benjamín Lagos pasó de ser un polémico chico reality a tiktoker, y ahora dio un salto al preparar una carrera internacional como DJ.

Recordado por su bullado y breve paso en la primera temporada de "Gran Hermano Chile", y por su particular rutina de levantarse antes de las cinco de la mañana para “ganarle a los demás”, hoy alista una gira de 40 días por Australia.

Bajo el alias de Benyi, Lagos se desempeña como DJ, productor y creador audiovisual. Tras una estadía en Bali, tiene cinco fechas confirmadas en tres ciudades de Oceanía y trabaja en su primer álbum de estudio, proyectado para mediados de 2027.

El cambio después de Gran Hermano

Tras su paso por el reality, Lagos se enfocó en el emprendimiento y la música. Primero creó una empresa de marketing y comenzó a producir sus propias canciones, mientras que posteriormente sumó el trabajo audiovisual.

“La verdad es que ha llovido un poco desde mi paso por la tele”, reconoció en conversación con Página 7.

“Dediqué los años posteriores a formar una empresa de marketing y a empezar a producir mi propia música. Poco a poco lo fui mostrando en redes y me fueron saliendo oportunidades bacanes. Después fue agarrando más protagonismo el filmmaking y la música, y así fue como creé a Benyi y GRIS, mi propio documental”, agregó.

GRIS es una serie de “minipelículas” con las que registra su día a día mientras trabaja en el que será su primer álbum.

Su rutina actual combina la producción musical con distintos proyectos audiovisuales. “Últimamente mi rutina cambia mucho, ya que estoy moviéndome todo el rato, pero al mismo tiempo creo ser bastante obsesivo, así que sea como sea, todos los días hago algo relacionado con mi arte y mi trabajo: editar, producir, escribir los guiones de mis shortfilms, contactar gente, descargar música o simplemente escribir lo que pasa por mi cabeza”, contó.

Cinco fechas confirmadas en Australia

Su próximo desafío será internacional. Benyi prepara un recorrido de 40 días por Australia, con cinco presentaciones confirmadas en tres ciudades.

La preparación de los shows también ocupa parte de su rutina. “Los días previos siempre trato de descargar mucha música y de hacer alguna maqueta de una canción mía para probarla en la pista y ver qué tal la reacción de la gente. Es importante investigar bien el lugar antes de llegar; no es lo mismo poner música en un bar que en un club o en un festival”, explicó.

Lagos también tiene contemplado regresar a Chile en noviembre para realizar un tour por regiones y documentar el proceso.

“Mis prioridades ya no están en ser el centro de atención”

El cambio profesional también estuvo acompañado por una modificación en sus hábitos. El DJ lleva casi un mes sin redes sociales en su teléfono personal.

“Me cambió la vida, aburrirse es parte de mi rutina, y si me aburro, me pongo a trabajar en mis cosas para entretenerme”, aseguró.

Sobre lo que viene, reconoce que no tiene completamente definido su camino: “Mi vida es incierta, amo mi país, pero he tenido la suerte de que mi trabajo se ha valorado mucho afuera. Sea lo que sea, lo recibo con los brazos abiertos”.