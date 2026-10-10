URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Prime

Nacional

Nacional

Más de 2 mil viviendas afectadas por aluvión en Las Condes: Vecinos y maquinaria trabajan para despejar calles y liberar autos

10 oct. 2026 - 23:31 hrs.

A dos días del aluvión en la comuna de Las Condes, los trabajos de emergencia continúan sin detenerse. Más de 2 mil viviendas resultaron afectadas, por lo que las cuadrillas siguen realizando labores de despeje en la zona.

Leer más de

Notas relacionadas