Comandante en Jefe del Ejército por trabajos tras aluvión en Las Condes: "La coordinación es fundamental en esta etapa"
11 oct. 2026 - 09:23 hrs.
La periodista de Meganoticias Carolina Vera se encuentra en uno de los sectores más afectados por el aluvión ocurrido el pasado jueves en Las Condes. En el lugar, militares y voluntarios continúan con las labores de remoción de barro.
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