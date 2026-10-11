Lluvias llenan embalses de Coquimbo: "Cinco ya están al 100% de su capacidad" tras años de sequía

11 oct. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias registradas durante este año en la Región de Coquimbo han permitido una importante recuperación de sus reservas de agua, luego de más de una década marcada por la sequía.

Así lo explicó el seremi de Gobierno de Coquimbo, Darwin Cortés, quien destacó la recuperación de las reservas hídricas y recordó las dificultades que enfrentó la región durante los años más complejos de escasez.

“Nosotros vivimos una sequía extensa, larga, 13 o 15 años, donde los momentos más complejos fueron el 2022, el 2024”, señaló la autoridad.

Embalses recuperan sus niveles tras la sequía

Uno de los ejemplos de esta recuperación es el embalse Recoleta, ubicado en la provincia de Limarí, que actualmente se encuentra completamente lleno e, incluso, botando agua. La situación contrasta con los años anteriores, cuando las reservas de la región llegaron a niveles críticos.

“De los nueve embalses que tenemos en la Región de Coquimbo, cinco ya están en 100% de su capacidad”, confirmó Cortés.

La autoridad también recordó que durante los períodos más críticos, el embalse La Paloma llegó a presentar niveles muy bajos, mientras que el embalse Puclaro, uno de los principales del valle del Elqui, alcanzó apenas un 5% de su capacidad.

En cuanto a las reservas actuales, Cortés precisó que la Región de Coquimbo acumula 729 millones de metros cúbicos de agua, mientras que el embalse Recoleta tiene una capacidad de 100 millones de metros cúbicos.

“Lo cual significa tener asegurado el riego para unas dos, tres temporadas”, afirmó el seremi, destacando el impacto positivo que esta recuperación puede tener para los agricultores.

Pese a la recuperación de los embalses, la autoridad hizo un llamado a mantener el cuidado del agua y advirtió que las lluvias no significan que los problemas de escasez hídrica hayan quedado atrás.