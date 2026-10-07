La segunda ciudad de Chile en tener transporte 100% eléctricos: Ya está circulando la nueva flota de buses en Ovalle

07 oct. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

Ovalle, región de Coquimbo, cambiará por completo el tipo de buses que recorren sus calles. Desde este sábado, 41 máquinas eléctricas comenzarán a operar en siete servicios de la ciudad, acompañadas por la puesta en marcha de un nuevo electroterminal.

Con esta incorporación, Ovalle se convertirá en el segundo sistema de transporte público 100% eléctrico de Chile y Sudamérica, después de Copiapó, según informó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

Los nuevos buses

Las nuevas máquinas son cero emisiones y cuentan con acceso universal, puertos USB, conexión WiFi y cámaras de seguridad. Sus características son similares a las de los buses eléctricos que actualmente circulan en Santiago y otras ciudades del país.

El sistema utilizará pago electrónico a cargo de Kupos, el mismo operador presente en Coquimbo y La Serena.

Los pasajeros podrán pagar con una tarjeta de recarga o mediante código QR desde el primer día de funcionamiento. Las tarifas serán:

Enseñanza básica: gratis.

Enseñanza media y superior: $160.

Adultos mayores: $250.

Adultos: $500.

El proyecto

La iniciativa comenzó a desarrollarse en 2022, con diálogos participativos junto a la comunidad. En 2023 se definió el programa operacional, que estableció las frecuencias, cobertura y horarios de los servicios.

Los buses llegaron al país el 4 de marzo de 2026, cuando desembarcaron en el puerto de San Antonio. Desde allí fueron trasladados hasta la Región de Coquimbo para incorporarse al sistema de transporte de Ovalle.

“Esperamos que con esto se mejore la calidad de vida de los habitantes de Ovalle y, por supuesto, la meta es seguir progresando y llegar a nuevas ciudades, no solo en la Región de Coquimbo, sino también en todo el país”, señaló el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

Con la llegada de esta flota, ya son tres las ciudades de la Región de Coquimbo que cuentan con buses eléctricos operativos: Coquimbo, La Serena y Ovalle.

A nivel nacional, en tanto, son 11 las regiones, incluida la Metropolitana, donde circulan este tipo de vehículos.