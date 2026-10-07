Pisco chileno gana medallas de oro y plata en prestigioso festival en California: Fue el único doblemente galardonado

07 oct. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un pisco chileno elaborado en la región de Coquimbo fue el único a nivel nacional en ser doblemente galardonado con medallas de oro y plata en el prestigioso San Diego Spirits Festival 2026, desarrollado en el estado de California, al suroeste de Estados Unidos.

Pisco chileno es doblemente galardonado

Se trata del Pisco Caur, producido en la localidad Flor del Valle de la comuna de Monte Patria, cuyas dos versiones fueron reconocidas tras la cata a "doble ciego", en la cual el jurado desconoce la marca y etiqueta de las muestras que analiza.

De acuerdo a Radio ADN, los productores señalaron que fueron el único pisco nacional en conseguir ambos galardones en la más reciente versión del prestigioso evento californiano.

Los premios en cuestión se otorgaron al Caur Reservado 40°, el cual permanece un año en acero inoxidable y a una versión envejecida durante seis años en barricas de roble francés. Ambos destilados son producidos con uva moscatel de origen austriaco.

"Nos gustaría que este reconocimiento invitara a probar el pisco con más curiosidad, a detenerse en sus aromas y a descubrir diferencias entre una elaboración y otra", señaló el cofundador de Pisco Caur, Claudio Rodríguez.

La producción desarrollada en el Valle de Limarí se realiza a través de un alambique tradicional portugués y un proceso sin mecanización. Además, explicaron que durante la destilación se conserva solamente el "corazón", lo que corresponde a la fracción central obtenida después de separar la cabeza y la cola.

Pisco Caur

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