La advertencia a Ovalle a días de haber estrenado sus buses eléctricos: "No va a satisfacer la demanda"

08 oct. 2026 - 12:29 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días de comenzar a operar, el nuevo sistema de transporte público de Ovalle, Región de Coquimbo, ya enfrenta uno de sus primeros desafíos: la empresa a cargo anticipó que los 41 buses eléctricos con los que partió la operación podrían no ser suficientes para atender la demanda cuando el servicio entre en pleno funcionamiento.

El sistema, que contempla siete recorridos urbanos y proyecta cerca de 2 millones de viajes al año, se encuentra actualmente en marcha blanca y tiene previsto comenzar su operación definitiva en marzo de 2027.

¿Por qué los 41 buses podrían no ser suficientes?

Los primeros días de funcionamiento permitieron a la empresa identificar los horarios en que existe mayor movimiento de pasajeros, especialmente alrededor de las 7:00 horas y durante la tarde.

También se ha observado una presencia importante de estudiantes y adultos mayores, situación que podría elevar la demanda a medida que más personas incorporen el nuevo sistema a sus desplazamientos habituales.

El director ejecutivo de la empresa a cargo de los buses TEC Ovalle, Alejandro Lee, advirtió que la capacidad actual podría quedar corta en el mediano o largo plazo. "Acá vemos que en un mediano o largo plazo la oferta no va a satisfacer la demanda", señaló a Diario Financiero.

La empresa también recordó que, antes de la pandemia, Ovalle llegó a contar con cerca de 100 buses de transporte público, más del doble de las 41 máquinas eléctricas con las que comenzó esta nueva operación.

¿Podrían incorporarse más buses?

La eventual llegada de nuevas máquinas deberá ser evaluada junto al Ministerio de Transportes, dependiendo del comportamiento de la demanda durante la marcha blanca.

Durante este período también se analizará la posibilidad de reforzar frecuencias, extender recorridos y ampliar la cobertura en los sectores donde se registre una mayor cantidad de pasajeros.

La etapa de prueba permitirá determinar qué servicios concentran mayor demanda antes de que el sistema entre en funcionamiento regular el próximo año.

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