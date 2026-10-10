"Lluvias como tal": Meteoróloga de Megatiempo anuncia día con hasta 24 mm de precipitaciones "en corto período de tiempo" en la RM

10 oct. 2026 - 22:55 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de los trabajos de remoción de barro y escombros en la comuna de Las Condes, la meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, anunció "malas noticias para los vecinos" debido a la gran cantidad de lluvias que se espera para los próximos días.

"Lluvias como tal"

Según explicó en su reporte en Meganoticias Prime, para mañana domingo "se espera también actividad eléctrica, chubascos importantes, sobre todo en el sector precordillerano".

Sin embargo, "para el día lunes esta probabilidad se intensifica" y tendríamos "lluvias como tal durante la tarde" que se extenderían "incluso hasta el día miércoles".

"En Santiago, a ratos vamos a tener precipitaciones en sectores fuera de la precordillera, pero en general se va a concentrar esto en la precordillera nuevamente", detalló la meteoróloga.

En cuanto a las nubes que generan las tormentas eléctricas, Cortés explicó que "son las mismas nubes que dejan los chubascos intensos en cortos períodos de tiempo".

"Mientras eso esté presente, entonces vamos a tener la posibilidad de tener este tipo de eventos (remociones en masa) nuevamente", advirtió sobre la posibilidad de que se generen nuevos aluviones.

Hasta 24 mm en un solo día

Al ahondar aún más en el pronóstico, la profesional del tiempo indicó que "mañana parte el día como si nada fuese a pasar, nuevamente un cielo parcial con incluso claros de sol; la temperatura asciende a los 20° y luego en la tarde comienza a nublarse nuevamente".

Según dijo, para mañana domingo se esperan unos 3 mm de precipitaciones; sin embargo, "para el día lunes la situación cambia y las cantidades también se incrementan".

Cortés explicó que así también lo evidencia el aviso publicado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que solo entre la tarde y la noche del lunes proyecta entre 10 y 24 milímetros en el valle y la precordillera de la RM.

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