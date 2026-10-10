Meteorología emite aviso por precipitaciones "en corto período de tiempo" en sectores de cinco regiones del país

10 oct. 2026 - 14:14 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por “precipitaciones normales a moderadas en corto período de tiempo” para sectores de cinco regiones del país.

El fenómeno se registraría durante la tarde y noche del lunes 12 de octubre, debido a condiciones de “inestabilidad atmosférica”.

Estas precipitaciones afectarán a sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.

Montos estimados de precipitaciones

Región de Coquimbo

Precordillera y valles precordilleranos: 10-20 mm.

Región de Valparaíso

Precordillera y valles precordilleranos: 10-20 mm.

Región Metropolitana

Valle y precordillera: 10-24 mm.

Región de O'Higgins

Valle: 10-24 mm.

Precordillera: 10-29 mm.

Región del Maule

Valle: 10-15 mm.

Precordillera: 10-20 mm.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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