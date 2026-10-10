Meteorología emite aviso por precipitaciones "en corto período de tiempo" en sectores de cinco regiones del país
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por “precipitaciones normales a moderadas en corto período de tiempo” para sectores de cinco regiones del país.
El fenómeno se registraría durante la tarde y noche del lunes 12 de octubre, debido a condiciones de “inestabilidad atmosférica”.
Estas precipitaciones afectarán a sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.Ir a la siguiente nota
Montos estimados de precipitaciones
Región de Coquimbo
- Precordillera y valles precordilleranos: 10-20 mm.
Región de Valparaíso
- Precordillera y valles precordilleranos: 10-20 mm.
Región Metropolitana
- Valle y precordillera: 10-24 mm.
Región de O'Higgins
- Valle: 10-24 mm.
- Precordillera: 10-29 mm.
Región del Maule
- Valle: 10-15 mm.
- Precordillera: 10-20 mm.
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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