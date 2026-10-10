Deslizamiento de tierra en Arauco mantiene en alerta a vecinos: Hay cerca de 150 viviendas en riesgo

10 oct. 2026 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un deslizamiento de tierra mantiene en alerta a vecinos de la Villa El Mirador, en la comuna de Arauco, Región del Biobío. Según informó el periodista de Meganoticias Mauricio Hidalgo, el cerro continúa cediendo producto de las intensas lluvias, lo que mantiene en riesgo viviendas ubicadas en las cercanías.

El equipo de Meganoticias llegó hasta el sector, donde se encuentran tres etapas de viviendas que fueron entregadas en 2014. De acuerdo con los vecinos, el movimiento del terreno se ha intensificado desde la noche del viernes, cuando el cerro habría cedido cerca de un metro más.

La principal preocupación está en las casas que se encuentran a unos 20 o 25 metros del deslizamiento. Además, cerro abajo está la tercera etapa de la villa, donde hay cerca de 150 viviendas que también se han visto afectadas por este problema desde hace tiempo debido a las intensas precipitaciones.

La situación genera angustia entre los residentes, quienes temen que, si continúan las lluvias, el terreno siga cediendo y el material termine sepultando las casas ubicadas en la parte baja de la ladera.

Vecinos denuncian falta de soluciones

Según relató el periodista, vecinos y autoridades, entre ellos el alcalde y algunos parlamentarios, se encontraban en el lugar conversando sobre la emergencia. Sin embargo, durante la visita comenzaron a escucharse sonidos provenientes del cerro, lo que llevó a los presentes a alejarse de la zona.

Los residentes señalaron que "no han recibido una solución definitiva" por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Según su relato, una de las medidas que les habrían planteado es "instalar nylon para cubrir el sector en caso de que continúen las precipitaciones".

Ante la posibilidad de que las lluvias continúen durante las próximas semanas, los vecinos insisten en la urgencia de tomar medidas preventivas para evitar que el deslizamiento avance hacia las viviendas del sector.