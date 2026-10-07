"Educación es mucho más allá de un solo Gobierno": Kast durante reinauguración de escuela en Punta Lavapié

07 oct. 2026 - 17:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles la reinauguración de la escuela Jorge Valenzuela Zúñiga, en Punta Lavapié, Región del Biobío, donde destacó la importancia de fortalecer la educación y poner especial atención en la formación durante los primeros años de vida.

Durante su discurso, el Mandatario sostuvo que la educación debe ser entendida como una política que trasciende a un gobierno y destacó la necesidad de avanzar en mejores condiciones para las comunidades educativas, especialmente en zonas que enfrentan dificultades de conectividad y acceso a recursos.

La actividad estuvo marcada además por un contexto de emociones, luego de la participación que tuvo durante la jornada en el funeral del sargento segundo de Carabineros Jaime Urrea, fallecido tras recibir un disparo durante un procedimiento policial en Quilleco.

Kast pone el foco "en la primera infancia"

Durante su intervención, el Presidente destacó la importancia de la educación en los primeros años y planteó que una buena formación desde la infancia tiene efectos en el desarrollo posterior de los estudiantes: “El foco fuerte está en la primera infancia. Cuando uno forma bien a los niños, después viene la proyección”, sostuvo Kast.

En esa línea, planteó que la educación no puede quedar circunscrita a un solo periodo de Gobierno, sino que requiere una mirada de largo plazo y continuidad en las políticas públicas: “Educación es mucho más allá de un solo Gobierno”, señaló el Mandatario.

Kast también hizo referencia a las dificultades que existen para disponer de recursos suficientes en un escenario económico complejo, aunque destacó la necesidad de continuar avanzando en infraestructura y herramientas para los estudiantes.

Brecha digital e internet

Otro de los temas abordados durante la actividad fue la brecha digital que todavía existe en distintos sectores del país y la importancia de garantizar el acceso a internet.

El Presidente destacó la necesidad de que los estudiantes y las comunidades educativas puedan contar con herramientas tecnológicas que les permitan acceder a nuevas oportunidades de aprendizaje.

La conectividad fue planteada como uno de los elementos relevantes para reducir las diferencias entre establecimientos y territorios, especialmente en zonas alejadas de los principales centros urbanos.

Kast vuelve a abordar la agenda de seguridad

En medio de la jornada, el Presidente también realizó un llamado a reconsiderar algunas de las iniciativas legislativas vinculadas a seguridad.

En particular, planteó la necesidad de avanzar en materias relacionadas con las reglas de uso de la fuerza y otras herramientas destinadas a fortalecer el trabajo de las policías.

El tema adquirió especial relevancia luego de la muerte del carabinero Jaime Urrea, cuyo funeral contó con la presencia del Mandatario durante la misma jornada.

Kast había señalado anteriormente que el país atraviesa un momento complejo en materia de seguridad y que se requiere la colaboración de los distintos poderes del Estado para enfrentar la delincuencia y entregar mayores herramientas a las policías.

"El estrecho de Magallanes es chileno"

Durante la actividad, el Presidente también recibió un particular regalo: una pequeña embarcación.

Uno de los presentes en la ceremonia, dio pie a que Kast abordara la historia de la Goleta Ancud y el papel que tuvo en la incorporación efectiva del Estrecho de Magallanes a la soberanía chilena: “La lancha la vamos a poner al lado de la Goleta Ancud, que la llevó el alcalde de Ancud”, comentó el Mandatario.

A partir de este episodio, Kast recordó la expedición de la Goleta Ancud y destacó la importancia histórica de la presencia chilena en el extremo sur del país.

“La Goleta Ancud nos permitió hoy día hacer soberanía en Magallanes. 23 personas que partieron de Ancud llegaron a Magallanes y ahora podemos decir que se ejerce soberanía y que el Estrecho de Magallanes es chileno”, afirmó.

De esta manera, el discurso del Presidente combinó la importancia de la educación y la primera infancia con referencias a la seguridad, la conectividad y la historia de la soberanía nacional