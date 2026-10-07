Biministro Alvarado responde por eventual candidatura de Bachelet: "Ella realiza una expresión de deseo"

07 oct. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, abordó este miércoles las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet, quien manifestó su disposición a competir nuevamente por la Presidencia de la República.

Consultado sobre si esta decisión podría estar relacionada con su fallida postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas y con la oposición que manifestó el actual Gobierno a dicha candidatura, Alvarado aseguró que se trata de situaciones distintas y evitó anticipar un escenario electoral que, según planteó, todavía está distante.

La autoridad enfatizó que el Ejecutivo está concentrado en cumplir las prioridades por las que fue elegido, entre ellas recuperar el crecimiento económico, generar empleos y abordar los distintos problemas sociales.

Gobierno aborda anuncio de Bachelet

Durante la vocería, Alvarado fue consultado directamente por las declaraciones de la exmandataria y por sus intenciones de volver a competir por La Moneda.

Al respecto, el biministro sostuvo que Bachelet cuenta con una extensa trayectoria en el servicio público, pero recalcó que su eventual candidatura todavía se encuentra en una etapa preliminar: “Yo creo que son dos cosas distintas. La expresidenta Bachelet tiene una trayectoria de servicio público. Hoy ella realiza una expresión de deseo”, señaló.

En esa línea, Alvarado apuntó a que el escenario electoral aún está lejos de definirse y que será necesario esperar hasta que las candidaturas sean formalizadas.

“Cuando se inscriban las candidaturas, en tres años y medio más, conversaremos respecto de las viabilidades políticas o si efectivamente llega a materializarse esa expresión de deseo”, afirmó.

Alvarado apunta a la oposición

El biministro también evitó que el Gobierno entrara directamente en el debate sobre una eventual candidatura de Bachelet y sostuvo que las reacciones respecto de su anuncio deben buscarse principalmente en la oposición.

“Las opiniones hay que buscarlas en la oposición, donde hay diversos liderazgos que tienen a lo mejor el mismo interés”, planteó.

“No es nuestra preocupación central”

Finalmente, el biministro aseguró que el foco del Gobierno está puesto en las tareas comprometidas durante su administración y no en el debate político que pueda generarse a partir de las declaraciones de Bachelet: “Al Gobierno lo que lo motiva es trabajar por las materias por las cuales fue elegido”, sostuvo Alvarado.

En ese sentido, detalló que entre las prioridades del Ejecutivo se encuentran “retomar el rumbo del crecimiento económico, generar oportunidades de empleo y resolver los problemas sociales”.

“En eso estamos trabajando día a día. Lo que se genere en el debate político no es nuestra preocupación central, la expresión de deseo de la expresidenta Bachelet”, concluyó.