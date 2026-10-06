Presidente Kast presenta nuevo proceso para certificación de discapacidad

06 oct. 2026 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast prsentó un nuevo proceso para avanzar en la certificación de discapacidad y aseguró que el objetivo es agilizar los tiempos de respuesta del Estado.

El Mandatario destacó el trabajo coordinado entre los ministerios involucrados y planteó la necesidad de avanzar en accesibilidad, ayudas técnicas y reducción de las listas de espera. Según señaló, actualmente existirían cerca de 96 mil personas a la espera de una respuesta relacionada con su situación de discapacidad.

“Quiero reflejar que somos un tremendo equipo, que la persona sea el centro de lo que hacemos”, sostuvo Kast, quien valoró además el trabajo de las ministras de Salud y Desarrollo Social y Familia.

Kast apunta a las "trabas del Estado"

Durante su intervención, el Presidente abordó las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a distintos servicios y prestaciones, apuntando a la necesidad de eliminar obstáculos que, según afirmó, se mantienen durante años.

Kast sostuvo que Chile debe avanzar hacia una mayor accesibilidad y mencionó problemas que, a su juicio, persisten en espacios públicos: “Chile tiene que ser accesible y nos ha costado años pelear contra un peldaño, contra una rampa que no tiene la inclinación”, señaló.

El Presidente también planteó la necesidad de recuperar los recintos deportivos como espacios de encuentro para las personas, haciendo referencia al deporte inclusivo y a la participación de deportistas paralímpicos: “Tenemos que seguir avanzando, que los recintos deportivos vuelvan a ser recintos donde se encuentren las personas”, expresó.

“No queremos más de lo mismo”: El foco en las listas de espera

Uno de los puntos centrales del anuncio fue la necesidad de enfrentar los tiempos de espera asociados al proceso de certificación de discapacidad.

Kast recordó su experiencia previa vinculada a estas materias y afirmó que el objetivo del Gobierno será establecer metas y plazos concretos: “Me remonto al año 2005, cuando estábamos en la comisión de discapacidad. Esto es de verdad, tenemos que responder, tenemos plazos para responder. Siempre hemos dicho: hechos, no palabras; con los hechos vamos a ir demostrando”, afirmó.

El Mandatario aseguró además que el Ejecutivo buscará abordar las listas de espera y llevar los compromisos anunciados a resultados concretos.

“Lo que ustedes están señalando aquí es que se pusieron un plazo, una meta. Nosotros tenemos que hacer todos los anuncios a través de los medios, personas que están ahí. Cerca de 3 millones de personas en Chile tienen algún grado de discapacidad”, sostuvo.

Actualmente, el proceso de calificación y certificación contempla distintas etapas y permite a las personas acceder posteriormente al Registro Nacional de la Discapacidad y a la Credencial de Discapacidad. El trámite oficial se encuentra disponible durante todo el año.

“No queremos letra chica”

Otro de los puntos planteados por el Presidente fue el uso de los recursos públicos destinados a las personas con discapacidad.

De cara a la discusión presupuestaria del próximo año, Kast afirmó que el Ejecutivo deberá priorizar los recursos y aseguró que estos deben traducirse en beneficios concretos para quienes requieren apoyo: “El próximo año vamos a estar discutiendo los presupuestos. Hay que ordenar la casa.Cada peso que nosotros ocupemos va a ir en beneficio de las personas que necesiten una ayuda técnica”, señaló.

En ese contexto, agregó: “Nosotros no queremos letra chica, queremos hablar con la verdad”.

Kast también se refirió a la necesidad de recuperar espacios deportivos para el encuentro ciudadano y mencionó el clásico universitario como parte de esa conversación.

Finalmente, el Presidente insistió en que el objetivo será anticiparse a las necesidades de las personas y evitar que estas tengan que generar presión para obtener respuestas: “Lleguemos antes de que alguien tenga que generar impacto. No va a ser fácil, nada es imposible de lograr si hacemos las cosas bien y hablamos con la verdad”, cerró.