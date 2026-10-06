Kast promulga Ley de Flagrancia y cuestiona que "hubo años en que algunos llamaban a atentar contra Carabineros"

06 oct. 2026 - 10:23 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast promulgó este martes la nueva Ley de Flagrancia, iniciativa que modifica el Código Procesal Penal y amplía el plazo durante el cual una situación puede ser considerada como flagrante.

La ceremonia se realizó en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda y contó con la presencia de autoridades de Interior, Justicia, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.

La iniciativa corresponde al primer proyecto de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo que es despachado por el Congreso Nacional y busca entregar mayores herramientas a las policías durante las primeras horas posteriores a la comisión de un delito.

¿Qué cambia con la nueva Ley de Flagrancia?

Uno de los principales cambios es la ampliación del plazo para efectuar una detención en determinados casos de flagrancia.

Hasta ahora, el Código Procesal Penal establecía un plazo de hasta 12 horas para determinadas hipótesis, entre ellas cuando una persona era encontrada con objetos o señales del delito, era señalada por víctimas o testigos, o aparecía registrada en imágenes cometiendo el ilícito.

Con la nueva legislación, ese plazo aumenta a 24 horas cuando la detención es realizada por Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI). En el caso de la Autoridad Marítima, el plazo podrá extenderse hasta las 48 horas cuando actúe en sus funciones de policía marítima.

El plazo de 12 horas se mantiene cuando la detención es realizada por una persona distinta de las instituciones señaladas.

Policías podrán solicitar registros de cámaras y georreferenciación

La nueva legislación también incorpora nuevas actuaciones que las policías podrán realizar sin una instrucción previa del fiscal.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de requerir voluntariamente registros captados por cámaras de vigilancia de comercios y hogares, además de información proporcionada por testigos de un hecho. También podrán solicitar información de georreferenciación que permita localizar a los responsables o determinados objetos vinculados a un delito.

Si una persona acepta entregar la información, la policía deberá levantar un acta y entregarle una copia. Si se niega, deberá informar inmediatamente al fiscal. La normativa establece además que las policías deberán resguardar la integridad y la debida custodia de los registros obtenidos.

Autoridad Marítima tendrá nuevas atribuciones

Otro de los cambios consiste en reconocer expresamente a la Autoridad Marítima, en el ejercicio de sus funciones de policía marítima, como auxiliar del Ministerio Público en las investigaciones que este dirige.

De esta manera, podrá realizar actuaciones autónomas y controles de identidad respecto de personas en naves, artefactos navales y recintos portuarios, además de ejercer estas funciones en el mar territorial y aguas interiores.

La ley también perfecciona la facultad del Fiscal Nacional para impartir instrucciones generales respecto de diligencias inmediatas en determinados delitos. Estas instrucciones deberán establecer los delitos en que podrán aplicarse, las actuaciones permitidas, los mecanismos de dirección, supervisión y control, además de los deberes de transparencia y rendición de cuentas.

Kast lanza críticas durante promulgación

Durante la ceremonia, el Presidente José Antonio Kast destacó el respaldo entregado por su administración a las policías y sostuvo que el aumento de su presencia también implica mayores riesgos para sus funcionarios.

"¿Hay un cambio? Sí. ¿Hay más presencia policiales? Sí. ¿Eso implica más riesgo? Sí", afirmó el Mandatario, quien agregó que los funcionarios policiales han asumido esos riesgos porque cuentan con "un respaldo total".

En ese contexto, Kast lanzó una de sus principales críticas, apuntando a períodos anteriores y al trato recibido por Carabineros.

"Hubo años en que algunos llamaban a atentar contra Carabineros de Chile. Eso dio pie a que el crimen organizado, el narcotráfico, fuera tomando posiciones", sostuvo.

El Presidente agregó que esas posiciones deben ser recuperadas "para la sociedad, para aquellos que hacen el bien a Chile".

Kast también afirmó que será necesario enfrentar "el crimen más duro", incluyendo aquel que, según señaló, "se atrinchera al interior de sectores populares", aunque enfatizó que las intervenciones deben realizarse "siempre apegados a la ley".

Finalmente, el Mandatario hizo un llamado al Congreso a acelerar la tramitación de los proyectos que forman parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo.

"La única modificación que hay que hacer en Chile es mejorar las condiciones para que nuestras policías, nuestros fiscales, nuestros jueces puedan combatir el crimen organizado y el terrorismo", concluyó.

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