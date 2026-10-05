Recorte a la Ley Cholito: Gobierno plantea rebajar en un 86% el presupuesto del programa de tenencia responsable para 2027

05 oct. 2026 - 01:36 hrs.

¿Qué pasó?

La presentación del proyecto de ley de presupuestos 2027 abrió un nuevo flanco de debate para el Ejecutivo en materia social y bienestar animal. Dentro de las partidas presupuestarias dependientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), se plantea una drástica disminución en el financiamiento del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), pilar operativo de la Ley N° 21.020, conocida como "Ley Cholito".

De acuerdo con el documento oficial ingresado al Congreso, los fondos asignados al PTRAC experimentarán una reducción cercana al 86%, pasando de $3.634 millones asignados en 2026 a solo $514 millones para el 2027.

Esta contracción presupuestaria incide directamente en los recursos que el Estado transfiere a las municipalidades y a organizaciones de la sociedad civil para operativos territoriales de esterilización, vacunación, chipeo, atención veterinaria primaria y campañas educativas.

En el caso del fondo concursable destinado a entidades sin fines de lucro promotoras del cuidado animal, el monto máximo bajará de los $630 millones vigentes este año a un techo de $150 millones para 2027, estableciéndose además un tope del 5% para gastos administrativos de las agrupaciones.

La postura de la Subdere: "La inversión no se detiene"

Ante los cuestionamientos surgidos tras conocerse las cifras, desde la Subdere explicaron en conversación con The Clinic que la rebaja de los fondos anuales no significará una paralización de las prestaciones en los distintos municipios del país.

"La inversión no se detiene. Hoy tenemos $3.000 millones en proyectos en ejecución, que van a seguir funcionando en las comunas durante 2027", señalaron desde el organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Asimismo, defendieron la necesidad de evaluar profundamente la efectividad del programa tras casi una década de implementación. "En diez años nunca se ha evaluado y no hay un indicador de impacto real que nos permita saber si estamos reduciendo el abandono, las jaurías o las mordeduras", argumentaron.

En esa línea, desde la repartición adelantaron que durante el próximo año se desarrollarán planes piloto de focalización y un estudio de impacto, además de mantener abiertas las instancias de revisión presupuestaria con el Congreso.

Críticas desde el Congreso

Pese a los argumentos técnicos del Gobierno, la propuesta generó inmediatas reacciones en el Poder Legislativo. Parlamentarios del Frente Amplio calificaron la medida como un "gravísimo e inédito retroceso" e hicieron un llamado formal al Presidente José Antonio Kast a reconsiderar la partida antes de la votación definitiva.

Por su parte, legisladores de distintas bancadas ya adelantaron que durante el debate de la Ley de Presupuestos en las comisiones mixtas buscarán revertir el recorte y restituir los fondos para la atención médica y control poblacional de animales de compañía en los municipios.