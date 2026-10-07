"No necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía": La dura respuesta del canciller a dichos de embajador de EEUU

07 oct. 2026 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

El canciller Francisco Pérez Mackenna abordó este miércoles los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien durante su participación en el evento anual del Día del Comercio Global se refirió al Estrecho de Magallanes.

En la instancia organizada por la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) , el diplomático estadounidense señaló: “Si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, entonces también tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros”.

Desde el Congreso Nacional, el ministro de Relaciones Exteriores respondió al planteamiento y afirmó que Chile no necesita apoyo externo para defender su soberanía sobre el estrecho.

"Podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos"

“El Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Lo segundo, es que nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía, así lo hemos venido haciendo por 200 años”, sostuvo.

Pérez Mackenna adelantó que la Cancillería deberá evaluar las declaraciones antes de determinar si adoptará alguna medida o realizará un llamado de atención al representante estadounidense.

“Es algo que obviamente vamos a tener que evaluar. Evaluar eventualmente cuál va a ser nuestra reacción respecto de sus declaraciones”, indicó.

Canciller no descarta nota de protesta

Consultado específicamente sobre la posibilidad de que Chile emita una nota de protesta, el canciller aseguró que esa alternativa no está descartada.

“Yo no descarto nada hasta que no termine la evaluación (...), la reacción formal vamos a decidirla en el mérito de las cosas que se han dicho”, contestó.

“Las relaciones con Estados Unidos son históricas, siempre han sido buenas y eso no va a cambiar con esto”, aseguró.

Finalmente, Pérez Mackenna señaló que revisará en detalle las declaraciones del embajador antes de definir los próximos pasos.

“Lo que vamos a hacer ahora es evaluar sus declaraciones, quiero ver el detalle de esto”, sostuvo.