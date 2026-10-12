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¿Seguirá lloviendo hoy y el resto del mes de octubre? Alejandro Sepúlveda entrega detallado pronóstico

¿Qué pasó?

Las lluvias, tormentas eléctricas y hasta granizos se han hecho cada vez más recurrentes en la zona central del país. Y ya no solo llegan en invierno.

Alejandro Sepúlveda, periodista experto en meteorología de Megatiempo, explicó este fenómeno y entregó un completo reporte de lo que pasará hoy lunes y el resto del mes de octubre.

El especialista se refirió al fenómeno de El Niño en una conversación en Mucho Gusto junto a Karen Doggenweiler y José Antonio Neme.

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Pronóstico del tiempo

"En cuanto a la posibilidad de lluvia en la presente jornada, les digo que a partir de 14:00 horas, aproximadamente, llegan precipitaciones más intensas a Santiago, pero tipo 8 o 9 de la noche, esto parará", dijo de entrada

Enseguida añadió que "luego se despeja y mañana martes amanece también despejado, con sol, sube la temperatura, pero en la tarde hay probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas... Incluso, existe probabilidad de granizos".

Lejos de terminar, el especialista expuso que "el miércoles, jueves, viernes y sábado vuelve la estabilidad. Y el domingo y lunes (de la otra semana) regresa otro frente... La próxima semana, nuevamente, más precipitaciones en dos o tres jornadas".

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Consultado por José Antonio Neme cómo será el cierre de octubre, Sepúlveda cerró diciendo que "con lluvias".

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