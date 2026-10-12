Probables tormentas eléctricas en Santiago: Meteoróloga de Megatiempo pronostica "períodos de fuerte lluvia" para este lunes

12 oct. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

La meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, entregó su pronóstico para este lunes 12 de octubre en la Región Metropolitana, y anunció lluvias e incluso tormentas eléctricas en algunos sectores.

Lluvias y tormentas eléctricas

"Este lunes, la mayor actividad se concentrará en Colina y San José de Maipo, donde las precipitaciones podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas", señaló la experta.

En Santiago y Buin se esperan "períodos de fuerte lluvia", mientras que en Melipilla se registrarán chubascos. En la región, las máximas oscilarán entre 16 y 18°C.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago durante la semana?

Según la meteoróloga, podría haber "precipitaciones de distinta intensidad" este lunes en la provincia de Santiago, y "no se descartan tormentas eléctricas".

"Las precipitaciones y posibles tormentas eléctricas también continuarán el martes, mientras que el miércoles se espera cielo parcial y algunos chubascos hacia la tarde", agregó Cortés.

"Hacia el jueves volvería la estabilidad y las temperaturas irían en ascenso", concluyó.

Temperaturas extremas para este lunes en la Región Metropolitana

Santiago: 17°C y 10°C

17°C y 10°C Colina: 18°C y 10°C

18°C y 10°C Melipilla: 16°C y 10°C

16°C y 10°C Buin: 17°C y 10°C

17°C y 10°C San José de Maipo: 16°C y 6°C

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