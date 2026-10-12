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Nacional

Probables tormentas eléctricas en Santiago: Meteoróloga de Megatiempo pronostica "períodos de fuerte lluvia" para este lunes

¿Qué pasó?

La meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, entregó su pronóstico para este lunes 12 de octubre en la Región Metropolitana, y anunció lluvias e incluso tormentas eléctricas en algunos sectores. 

Lluvias y tormentas eléctricas 

"Este lunes, la mayor actividad se concentrará en Colina y San José de Maipo, donde las precipitaciones podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas", señaló la experta.

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En Santiago y Buin se esperan "períodos de fuerte lluvia", mientras que en Melipilla se registrarán chubascos. En la región, las máximas oscilarán entre 16 y 18°C.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago durante la semana? 

Según la meteoróloga, podría haber "precipitaciones de distinta intensidad" este lunes en la provincia de Santiago, y "no se descartan tormentas eléctricas"

"Las precipitaciones y posibles tormentas eléctricas también continuarán el martes, mientras que el miércoles se espera cielo parcial y algunos chubascos hacia la tarde", agregó Cortés. 

"Hacia el jueves volvería la estabilidad y las temperaturas irían en ascenso", concluyó.

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Temperaturas extremas para este lunes en la Región Metropolitana

  • Santiago: 17°C y 10°C 
  • Colina: 18°C y 10°C
  • Melipilla: 16°C y 10°C
  • Buin: 17°C y 10°C
  • San José de Maipo: 16°C y 6°C

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