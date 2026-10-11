"Problemas de diseño graves": Ministro Poduje anuncia medidas para proteger de nuevos deslizamientos de tierra en villa de Arauco

11 oct. 2026 - 20:18 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (Ind.), se trasladó hasta la comuna de Arauco, en la región del Biobío, para abordar la compleja situación que afecta a las familias de la Villa Mirador, en donde las intensas lluvias han provocado grietas y socavones en el terreno del conjunto habitacional.

"Problemas de diseño graves"

"Este es un proyecto habitacional que tiene tres terrazas sobre un cerro con taludes naturales, y con la

lluvia presentó tres grietas o socavones que han generado alerta en la población", señaló el titular del Minvu sobre los problemas que afectan a las viviendas.

"Luego de la visita, hemos concluido que hay problemas de diseño graves, problemas de asentamiento, problemas de relleno. El alcalde me comentó que cuando se hizo este loteo, el relleno no fue bien controlado o no fue de la calidad suficiente", agregó.

Poduje anuncia cinco compromisos

A raíz de esta situación, el secretario de Estado anunció la puesta en marcha de cinco medidas. "La primera, abordar los problemas de humedad que enfrentan las personas en sus viviendas. Serán catastradas de manera urgente para entregarles una solución de arriendo que mejore sus condiciones de habitabilidad", explicó.

"Segundo, cerraremos la calle donde se están produciendo las fracturas o grietas y hacer una intervención que impida que siga entrando agua al área que se socavó", lo que será complementado con un estudio de mecánica de suelos financiado por la empresa responsable.

De acuerdo a ese estudio, el cuarto compromiso del ministro tiene que ver con "tomar las medidas para darle estabilidad a esos terrenos, reforzar muros y llevar tranquilidad a las familias".

"Por último, en caso de que la reparación fuera muy compleja y su costo muy alto, las familias afectadas serán relocalizadas en un barrio seguro con viviendas nuevas", cerró.

Primeras obras de mitigación en desarrollo

Finalmente, el Minvu explicó en un comunicado que ya se están llevando a cabo las primeras obras de mitigación, como "la instalación de polietileno en la plataforma 200, en el sector contiguo a la calle, para reducir la infiltración de agua hacia el terreno".

Además, en la plataforma 300 se contempla la "reconducción superficial de las aguas lluvias mediante las soleras existentes, dirigiéndolas hacia un punto que permita su evacuación".

Finalmente, se informó que "en la parte baja del loteo se instalarán barreras de hormigón tipo 'Jersey', como medida preventiva frente a un eventual desplazamiento del talud".

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