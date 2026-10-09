Tarjeta Banco de Materiales 2.0: ¿Qué tipo de viviendas podrán acceder a la gift card para realizar arreglos?

09 oct. 2026 - 14:00 hrs.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (Ind.), anunció en las redes sociales del ministerio el programa "Tu Casa a tu Pinta 2.0", el cual amplía el grupo de beneficiarios de la Tarjeta Banco de Materiales.

Se trata de un beneficio monetario que se entrega a las familias que puedan realizar mejoras menores en sus hogares, como reparación de techumbres, baños, recambio de pisos y reposición o construcción de cierres perimetrales.

A modo de referencia, la convocatoria solo para dueñas de casa que cierra este viernes entregará montos de entre 15 UF y 40 UF ($616.718 a $1.644.581), según la reparación que se va a realizar.

Para acceder a la Tarjeta Banco de Materiales, son necesarias dos cosas: cumplir requisitos socioeconómicos, además de algunas características de las viviendas que se van a postular.

¿Qué tipo de viviendas podrán postular?

Como primer requisito, cabe destacar que el Minvu amplió el universo de benficiarios, ya que ahora podrán postular los hogares que se encuentren entre el 40% y el 90% de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares (RSH).

Actualmente, solo podían postular jefas de hogar propietarias que se encontraran entre el 70% y 100% de vulnerabilidad del RSH.

Y en cuanto a las viviendas, otra de las novedades de la "versión 2.0" es que ya no solo podrán postular casas, sino que también departamentos. De hecho, para estos últimos es que se abrió la categoría especial de "reemplazo de pisos".

Eso es en líneas generales, ya que los detalles específicos se conocerán cuando se abran las postulaciones en la web del Minvu. "Pronto van a estar todos los detalles para que te puedas inscribir", fue lo único que informó Poduje sin entregar una fecha específica.

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