Tarjeta banco de materiales 2.0: ¿En qué tramo del Registro Social de Hogares debes estar para recibirlo?

07 oct. 2026 - 07:00 hrs.

La Tarjeta Banco de Materiales tendrá una nueva versión que ampliará el grupo de familias que podrán acceder a este apoyo para realizar reparaciones en sus viviendas.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció "Tu Casa a Tu Pinta 2.0", iniciativa que modificará el rango del Registro Social de Hogares (RSH) y que, además, incorporará a quienes viven en departamentos.

¿En qué tramo del RSH debes estar?

Uno de los principales cambios estará precisamente en el nivel de vulnerabilidad requerido. La nueva versión estará dirigida a hogares que se encuentren entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares, ampliando el universo considerado en la convocatoria actualmente vigente.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, explicó que esta modificación responde a las solicitudes recibidas durante el actual proceso, especialmente de personas que estaban dentro del 40% de mayor vulnerabilidad y que no podían acceder al beneficio.

¿Qué reparaciones permitirá?

"Tu Casa a Tu Pinta 2.0" también contempla nuevas alternativas dependiendo del tipo de vivienda. En el caso de las casas, se incorporará la posibilidad de realizar reparaciones de techumbres.

Para quienes viven en departamentos, en tanto, se permitirá realizar cambios o reemplazos de pisos. A esto se sumarán las reparaciones de baños, cercos y rejas, que ya forman parte de la iniciativa.

¿Cuándo se podrá postular?

Por ahora, el Minvu todavía no ha informado las fechas de postulación ni los requisitos completos de "Tu Casa a Tu Pinta 2.0".

Desde la cartera señalaron que estos antecedentes serán dados a conocer próximamente a través de sus canales oficiales. "Pronto van a estar todos los detalles para que te puedas inscribir", adelantó Poduje.

Mientras tanto, la convocatoria actual de la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar sigue abierta hasta el 9 de octubre de 2026. Esta versión exige pertenecer al tramo entre el 70% y el 100% del RSH y está destinada a mujeres jefas de hogar propietarias de una vivienda que cumpla con las condiciones establecidas por el Minvu.

En esa convocatoria vigente, la tarjeta permite financiar reparaciones de techumbres, baños y cierres perimetrales, con montos de hasta 40 UF ($1.6 millones aprox.) dependiendo del tipo de obra.

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