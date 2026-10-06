BancoEstado entrega gift card de $100 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

06 oct. 2026 - 09:00 hrs.

Quienes estén buscando contratar un seguro para su vehículo pueden acceder a un beneficio adicional ofrecido por BancoEstado: una gift card de $100.000 al contratar su Seguro Automotriz.

El beneficio es entregado por la compañía aseguradora y se obtiene luego de completar la contratación del seguro, que además contempla distintas alternativas de cobertura y más de 20 asistencias para el conductor y el vehículo.

¿Cómo obtener la gift card de $100.000?

Para acceder a este beneficio, se debe contratar el Seguro Automotriz de BancoEstado a través de su plataforma web.

El seguro cuenta con dos modalidades: Plan Estándar y Plan Full, las que tienen distintas coberturas y montos de responsabilidad civil.

El Plan Estándar contempla, entre otras coberturas, daños materiales al vehículo, robo, hurto o uso no autorizado y daños materiales dentro de Chile. También considera responsabilidad civil de hasta UF 500 y reposición a nuevo para vehículos con una antigüedad igual o inferior a un año.

Por su parte, el Plan Full incluye daños materiales en Chile y el extranjero, robo, hurto o uso no autorizado y responsabilidad civil de hasta UF 1.000. Además, contempla reposición a nuevo para vehículos de hasta dos años de antigüedad y cobertura por lesiones, incapacidad o fallecimiento de hasta UF 150 por asiento, con un tope de UF 750.

¿Cómo contratar el seguro?

El proceso se realiza completamente online. Primero, se debe cotizar el seguro ingresando los datos personales y la información del vehículo.

Posteriormente, es posible elegir el monto del deducible y comparar las alternativas Estándar y Full antes de seleccionar el plan. Finalmente, se debe completar la información solicitada, escoger el medio de pago y terminar la contratación.

Una vez finalizado el proceso, el vehículo quedará protegido según las condiciones del plan escogido y se podrá acceder a la gift card de $100.000, entregada por la compañía aseguradora.

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