Expanden universo de beneficiarios a la Tarjeta de Banco de Materiales: ¿Quiénes podrán acceder?
- Por Nicolás Díaz
La semana pasada, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (Ind.), anunció la ampliación del grupo de beneficiarios de la Tarjeta Banco de Materiales a través del programa "Tu Casa a tu Pinta 2.0".
El beneficio es una ayuda económica para realizar mejoras menores en las viviendas, como la reparación de techumbres, reparación de baños y la instalación y reposición de cierres perimetrales.
Como referencia, en la convocatoria que está abierta hasta el próximo viernes 9 de octubre, solo para dueñas de casa, la Tarjeta Banco de Materiales entrega un monto de entre 15 UF y 40 UF ($616.718 a $1.644.581), según la reparación a realizar.Ir a la siguiente nota
¿Quiénes podrán acceder desde ahora?
De acuerdo a lo explicado por Poduje, la principal novedad de esta "versión 2.0" es la ampliación del universo de beneficiarios, ya que ahora podrán postular los hogares que se encuentren entre el 40% y el 90% de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares (RSH).
Actualmente, solo podían postular jefas de hogar propietarias que se encontraran entre el 70% y 100% de vulnerabilidad del RSH.
Otro de los cambios de la Tarjeta Banco de Materiales es que ahora también podrán postular departamentos y, además, se amplían también los trabajos a realizar, ya que se incorpora la categoría de reemplazo de pisos para este tipo de viviendas.
En cuanto a las postulaciones, el titular del Minvu señaló que "pronto van a estar todos los detalles para que te puedas inscribir".
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de
Notas relacionadas
- Tarjeta banco de materiales 2.0: ¿En qué tramo del Registro Social de Hogares debes estar para recibirlo?
- Descuentos de hasta $100 millones en departamentos: Estas son las ofertas inmobiliarias de este Cyber Monday 2026
- Última semana para postular: Así puedes recibir la gift card para arreglar tu casa