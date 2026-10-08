Expanden universo de beneficiarios a la Tarjeta de Banco de Materiales: ¿Quiénes podrán acceder?

08 oct. 2026 - 08:00 hrs.

La semana pasada, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (Ind.), anunció la ampliación del grupo de beneficiarios de la Tarjeta Banco de Materiales a través del programa "Tu Casa a tu Pinta 2.0".

El beneficio es una ayuda económica para realizar mejoras menores en las viviendas, como la reparación de techumbres, reparación de baños y la instalación y reposición de cierres perimetrales.

Como referencia, en la convocatoria que está abierta hasta el próximo viernes 9 de octubre, solo para dueñas de casa, la Tarjeta Banco de Materiales entrega un monto de entre 15 UF y 40 UF ($616.718 a $1.644.581), según la reparación a realizar.

¿Quiénes podrán acceder desde ahora?

De acuerdo a lo explicado por Poduje, la principal novedad de esta "versión 2.0" es la ampliación del universo de beneficiarios, ya que ahora podrán postular los hogares que se encuentren entre el 40% y el 90% de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares (RSH).

Actualmente, solo podían postular jefas de hogar propietarias que se encontraran entre el 70% y 100% de vulnerabilidad del RSH.

Otro de los cambios de la Tarjeta Banco de Materiales es que ahora también podrán postular departamentos y, además, se amplían también los trabajos a realizar, ya que se incorpora la categoría de reemplazo de pisos para este tipo de viviendas.

En cuanto a las postulaciones, el titular del Minvu señaló que "pronto van a estar todos los detalles para que te puedas inscribir".

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