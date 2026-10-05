Última semana para postular: Así puedes recibir la gift card para arreglar tu casa

05 oct. 2026 - 10:00 hrs.

Con la llegada de octubre, se acerca el cierre del plazo para acceder a un beneficio destinado a mujeres jefas de hogar que necesitan realizar reparaciones en sus viviendas. Se trata de la Tarjeta Banco de Materiales, un aporte que permite financiar la compra de insumos para mejorar distintos espacios de la casa.

Las postulaciones ya están en su recta final y quienes cumplan con los requisitos podrán solicitar esta ayuda a través de un trámite completamente online. El beneficio contempla recursos para obras como la reparación de techumbres, baños y cierres perimetrales.

¿Hasta cuándo se puede postular?

El plazo para postular vence el viernes 9 de octubre de 2026. El beneficio está dirigido a mujeres jefas de hogar propietarias de una única vivienda, o cuyo inmueble pertenezca a un integrante de su grupo familiar acreditado en el Registro Social de Hogares (RSH).

La tarjeta digital permite financiar la compra de materiales para tres tipos de obras:

Reparación de techumbres: subsidio de 25 UF.

Reparación de baños: subsidio de 15 UF.

Instalación o reposición de cierres perimetrales: subsidio de hasta 40 UF.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Entre las condiciones se encuentra pertenecer a los sectores medios, contar con una vivienda de al menos cinco años de antigüedad y tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.000 UF. Además, el inmueble debe estar en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes y corresponder a la residencia acreditada por el grupo familiar.

También se exige contar con una cuenta de ahorro para la vivienda en BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch o Caja Los Andes, con un mínimo de 1 UF para reparaciones de techumbre y baños, o 2 UF para cierres perimetrales. El ahorro debe estar depositado al cierre de la postulación.

¿Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales?

La postulación se realiza 100% en línea, ingresando al sistema del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con ClaveÚnica (clic acá para acceder). Allí se deben completar los antecedentes personales y familiares, registrar los datos de la vivienda, seleccionar el tipo de obra y validar la información de la cuenta de ahorro.

Además, se debe adjuntar la documentación solicitada, incluida la cédula de identidad vigente, un documento que acredite la antigüedad de la vivienda y fotografías del inmueble y del daño que se busca reparar.

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