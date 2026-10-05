Descuentos de hasta $100 millones en departamentos: Estas son las ofertas inmobiliarias de este Cyber Monday 2026

05 oct. 2026 - 16:46 hrs.

El CyberMonday 2026 ya comenzó y, entre el 5 y el 7 de octubre, distintas inmobiliarias están ofreciendo descuentos en sus proyectos, en un escenario que además coincide con nuevos beneficios sociales para quienes buscan comprar una vivienda.

Algunas propiedades pueden combinar sus rebajas comerciales del Cyber con el subsidio a la tasa hipotecaria o el beneficio asociado al IVA. En el caso de determinadas ofertas, la combinación de estas condiciones puede representar ahorros que superan los $100 millones, dependiendo del valor de la propiedad y de la modalidad de financiamiento.

Descuentos de hasta 34%, más beneficios estatales

De acuerdo con un análisis de Portal Inmobiliario | Mercado Libre Inmuebles, hay 477 viviendas de 107 proyectos publicados en la plataforma para este CyberMonday. Una de cada tres propiedades puede sumar el descuento del evento con al menos uno de los beneficios estatales disponibles y, en 63 viviendas, están presentes ambos.

Además, la rebaja comercial no necesariamente desaparece por acceder a estos beneficios. De hecho, según Portal Inmobiliario, la mitad de las viviendas con subsidio a la tasa o beneficio IVA tiene descuentos de 15% o más, mientras que en el resto de la oferta esa proporción llega al 12,5%.

Es más, las rebajas alcanzan un máximo de 34%, mientras que el ahorro promedio en las viviendas que combinan estas condiciones llega a 811 UF.

"Estos beneficios pueden combinarse y generar un escenario favorable para quienes ya están evaluando comprar una vivienda", explicó Nicolás Palma, gerente senior de Portal Inmobiliario | Mercado Libre Inmuebles.

Departamentos con descuentos y ahorros de más de $100 millones

Un ejemplo de esta combinación se encuentra en la oferta de Inmobiliaria Imagina, que durante el CyberMonday ofrece departamentos desde 2.490 UF y descuentos de hasta 33% en comunas como Ñuñoa, Santiago, San Joaquín, Macul, La Florida y Las Condes, en la Región Metropolitana, además de alternativas en Concón, Región de Valparaíso.

Según informó la empresa, al combinar estas rebajas con los beneficios estatales y las condiciones de financiamiento aplicables, algunos compradores pueden alcanzar ahorros de más de $100 millones, aunque el resultado depende de cada propiedad y de la forma en que se concrete la compra.

En tanto, el análisis de Portal Inmobiliario también muestra propiedades de entrega inmediata y proyectos de entrega futura. También hay opciones en regiones, donde el 49% de las viviendas publicadas permite acceder al subsidio a la tasa o al beneficio IVA, frente al 28% de la oferta en la Región Metropolitana.

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