Hasta 60% de descuento: Las mejores ofertas en zapatillas y zapatos este Cyber Monday

05 oct. 2026 - 12:00 hrs.

El Cyber Monday 2026 ya comenzó y las zapatillas son uno de los productos que cuentan con promociones durante esta nueva edición del evento. Distintas tiendas ofrecen rebajas en marcas deportivas, outdoor y de moda a lo largo de estos tres días.

Si estás buscando renovar tus zapatillas, estas son algunas de las tiendas que tienen ofertas de hasta 60% de descuento durante el Cyber Monday.

Zapatillas con descuentos de hasta 60%

Entre las ofertas disponibles destacan las promociones de Adidas, que llegan hasta un 60% de descuento en zapatillas. En tanto, New Balance tiene descuentos de hasta 56%, mientras que North Star ofrece hasta un 58% de descuento.

Por su parte, Skechers cuenta con ofertas de hasta 50%, al igual que Maui y Vans.

Descuentos en zapatillas deportivas y outdoor

Quienes buscan zapatillas para hacer deporte también pueden encontrar alternativas con precios rebajados.

En Sparta, las zapatillas New Balance tienen descuentos de hasta 56%, mientras que las Adidas llegan hasta un 43% y las Nike hasta un 35%.

Además, las zapatillas outdoor de Marmot tienen hasta un 50% de descuento.

Zapatos también están en oferta

Dr. Martens ofrecerá hasta un 50% de descuento en modelos seleccionados a través dewww.drmartens.cl.

Entre los destacados estarán las clásicas 1460 Black Smooth, con un 20% off; las Lowell Butterscotch Orleans, con un 30% off; y los mocasines Adrian Ben Black Orleans, con un 50% off.

Además, Dr. Martens ofrece una garantía de dos años por fallas de producto, disponible durante todo el año en todos sus puntos de venta, que también respalda las compras realizadas durante estos días de descuentos.

Más ofertas para aprovechar el Cyber Monday

Entre otras tiendas con promociones se encuentra D&C, que ofrece hasta un 50% de descuento en zapatillas.

Under Armour, en tanto, tiene descuentos de hasta 40%, mientras que Tommy Hilfiger llega hasta un 40%.

¿Cómo verificar si una oferta realmente conviene?

Antes de concretar una compra durante el Cyber Monday, también es posible recurrir a plataformas que permiten comparar precios y revisar cómo ha variado el valor de un producto. Entre ellas están Descuentos Rata, Knasta, SoloTodo y Descuentoff, sitios que reúnen ofertas de distintas tiendas y, en algunos casos, permiten consultar historiales de precios para comprobar si la rebaja anunciada representa realmente un buen precio.

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