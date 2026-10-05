Cyber Monday 2026: las mejores ofertas de conciertos, tecnología y viajes

05 oct. 2026 - 09:00 hrs.

El Cyber Monday 2026 ya comenzó y con él aparecen cientos de ofertas en distintas categorías. Tecnología, conciertos y viajes concentran algunas de las promociones que pueden encontrar los usuarios durante esta nueva edición del evento.

Desde productos tecnológicos con importantes diferencias respecto de su precio anterior hasta entradas para conciertos y paquetes turísticos, estas son algunas de las ofertas que destacan durante la jornada.

Tecnología: Smart TV, celulares, notebooks y consolas

Uno de los productos que aparece entre las ofertas es un Smart TV de 75 pulgadas a $499.990, cuyo precio anterior era de $999.990.

También está el Samsung Galaxy S26 Ultra, que queda en $869.990 con tarjeta Cencosud y en $969.990 por internet, frente a un precio anterior de $1.599.990.

Para quienes buscan renovar su computador, entre las mejores ofertas hay un Notebook Lenovo a $699.990, cuyo valor anterior era de $1.139.990.

En tanto, para quienes tienen la mira en una consola, la Nintendo Switch 2 + juego Mario Kart World se encuentra a $454.200, mientras que su precio anterior era de $689.990.

Hasta 50% de descuento en conciertos

El Cyber Monday también incluye promociones para quienes buscan entradas para espectáculos.

En Ticketmaster destaca un 20% de descuento para Foo Fighters en cancha general.

Por su parte, PuntoTicket ofrece un 50% de descuento para Def Leppard, además de descuentos de hasta 30% para el fanmeeting del actor coreano Hwang In Youp.

Viajes: opciones a Aruba y Río de Janeiro

Los descuentos también alcanzan al turismo. En Cocha aparece una alternativa para quienes buscan viajar a un mejor precio: un paquete a Aruba por $815.005, con 7 noches de alojamiento incluido.

Otra de las opciones disponibles es Río de Janeiro por $380.000, con 6 noches de alojamiento incluido.

¿Cómo verificar si una oferta realmente conviene?

Antes de concretar una compra durante el Cyber Monday, también es posible recurrir a plataformas que permiten comparar precios y revisar cómo ha variado el valor de un producto. Entre ellas están Descuentos Rata, Knasta, SoloTodo y Descuentoff, sitios que reúnen ofertas de distintas tiendas y, en algunos casos, permiten consultar historiales de precios para comprobar si la rebaja anunciada representa realmente un buen precio.

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