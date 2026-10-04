Cyber Monday 2026: Este es el sitio oficial para encontrar las ofertas

04 oct. 2026 - 23:00 hrs.

Este lunes 5 de octubre comenzará una nueva edición del Cyber Monday, evento que reúne a cientos de marcas y comercios con descuentos y promociones en distintas categorías. Para revisar las ofertas disponibles, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del evento y conocer directamente las empresas participantes.

Se trata de Cyber.cl, plataforma oficial donde se concentran las marcas adheridas al Cyber Monday y desde donde los usuarios pueden acceder a sus respectivas ofertas. Además, para esta edición se incorporó una nueva herramienta que permite llevar a cabo búsquedas personalizadas de productos y recibir recomendaciones de acuerdo con los intereses de cada usuario.

¿A qué hora comienza el Cyber Monday?

El evento comenzará a las 00:00 horas del lunes 5 de octubre y se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 7 de octubre. Esta edición también marcará los 15 años del Cyber Monday, por lo que nuevamente se espera una amplia variedad de productos y servicios disponibles durante los tres días.

Entre las marcas participantes se encuentran Falabella, Paris, Ripley, Jumbo, Lider, Tottus, Santa Isabel, Adidas, LG, Motorola, Sodimac, The North Face, Levi's, H&M, Salcobrand, Farmacias Ahumada, HP, Epson, New Balance y LEGO.

Las ofertas estarán distribuidas en distintas categorías, entre ellas, tecnología, vestuario, hogar, viajes, deportes, belleza, supermercados, mascotas y servicios, por lo que los usuarios podrán buscar productos de acuerdo con sus intereses y necesidades.

De esta manera, Cyber.cl será el punto de partida para quienes quieran revisar las ofertas del evento, conocer las marcas participantes y utilizar la nueva herramienta de búsqueda personalizada antes de ingresar directamente a las páginas de cada comercio.

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